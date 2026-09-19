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AI浪潮重塑全球治理 「王道50」國際論壇聚焦隱性價值與人本精神
面對AI技術顛覆產業與全球治理重組，智榮基金會與天下文化今天在政大公企中心舉辦王道50「王道經營與AI國際論壇」，產官學專家齊聚擘劃智慧新局，強調AI時代的競爭力不在於掌握技術多寡，而在於治理價值的選擇。
宏碁創辦人施振榮指出，AI雖能提升效率，但無法衡量組織文化與社會責任，領導者必須以「創造價值、利益平衡、永續發展」為核心，深耕人才培育與信任等「隱性價值」，由人類智慧引領決策。國際管理學會（AOM）終身院士陳明哲倡議「企業士」精神，強調當科技擅長解題，領導者更應省思「該不該做、為何而做、為誰而做」。倫敦帝國學院教授克里斯多夫•圖奇亦警示，盲目以AI裁員將引發人才斷層，唯有將人視為核心資產、推動人機共創，企業方能實現長遠永續。
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