快訊

泡麵「先煮一次再換水」能去油減鈉？答案曝：很多人都搞錯重點

千萬網紅閃婚2年爆離婚！哺乳期官宣情斷 昔高調放閃炫富「認了打臉」

多米多羅爆無縫前女友、約女粉！芝芝暗指有報應 她開撕揭渣男罪狀

聽新聞
0:00 / 0:00

宏碁陳俊聖：今年第4季 PC 漲價5-20% 價格高峰估落在明年中旬

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
左至右為宏碁董事長陳俊聖、創辦人施振榮。記者吳凱中／攝影
左至右為宏碁董事長陳俊聖、創辦人施振榮。記者吳凱中／攝影

宏碁（2353）董事長陳俊聖19日表示，記憶體DDR4、DDR5現在都不太缺貨，CPU也沒有很缺，整體來看，目前零組件價格處於高檔震盪，預估第4季PC價格仍會上漲，平均漲價幅度可能達到5-20%區間，他預期，PC的平均銷售價格（ASP）高峰將落在2027年中旬，下半年才有可能跌價。

針對PC產業零組件供需情況，陳俊聖分析，記憶體DDR4、DDR5現在都不太缺貨，其實供應量很多，而且CPU也沒有很缺，現在只有一些比較中低階的CPU較缺。

陳俊聖認為，隨著半導體廠商新產能持續開出，尤其陸系廠商擴產下，記憶體不可能一直缺下去，「缺到2030年是不可能的！」

陳俊聖強調，「供應量一直出來，所以現在要賣給我們的人很多，要跟我們買的人少。 」不管是記憶體或SSD都是一樣。

他認為，現在記憶體、SSD的價格處於高檔震盪，在成本處於高檔情況下，預估第4季PC價格仍會上漲，平均漲價幅度可能達到5-20%區間，個別機型狀況不同，比如用到較多記憶體或SSD的PC漲幅可能就比較高。

展望後市，陳俊聖預期，PC的平均銷售價格（ASP）高峰將落在2027年中旬，而PC價格自高檔回落有可能落在2027下半年。

陳俊聖 宏碁 漲價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

記憶體1年飆4倍引爆AI通膨 科技巨頭轉嫁成本終端市場買單

記憶體明年還要漲30%起跳！傳蘋果「點頭吞了」…網：果粉會買單

茂達2026年業績挑戰新高

中鋼11月盤價看漲

相關新聞

AI浪潮重塑全球治理 「王道50」國際論壇聚焦隱性價值與人本精神

面對AI技術顛覆產業與全球治理重組，智榮基金會與天下文化今天在政大公企中心舉辦王道50「王道經營與AI國際論壇」，產官學專家齊聚擘劃智慧新局，強調AI時代的競爭力不在於掌握技術多寡，而在於治理價值的選擇。

宏碁陳俊聖：今年第4季 PC 漲價5-20% 價格高峰估落在明年中旬

宏碁（2353）董事長陳俊聖19日表示，記憶體DDR4、DDR5現在都不太缺貨，CPU也沒有很缺，整體來看，目前零組件價格處於高檔震盪，預估第4季PC價格仍會上漲，平均漲價幅度可能達到5-20%區間，他預期，PC的平均銷售價格（ASP）高峰將落在2027年中旬，下半年才有可能跌價。

AI＋軍工需求雙引擎 鎢供應鏈持續擴張

鎢產業發展第4季主軸已由單純價格上漲，逐步轉向非中國供應鏈重組與產能擴張，AI、國防及航太需求持續增長，亦可望推動鎢材料供應鏈加速布局。

記憶體1年飆4倍引爆AI通膨 科技巨頭轉嫁成本終端市場買單

生成式人工智慧（AI）浪潮席捲全球，但支撐算力演進的龐大代價正引發「AI通膨」連鎖效應。分析師指出，在晶片、高頻寬記憶體...

iPhone 18 Pro開賣 電信三雄報喜！看好明年春季再賺一波

蘋果iPhone 18 Pro系列手機昨（18）日開賣，電信三雄、電商業者與相關零售通路都公告首日銷量告捷。中華電信統計買氣年增逾六成、台灣大年增近五成，遠傳也顯著成長，預估整體高階機種銷售業績年增二到三成。

iPhone 18 Pro銷量報喜 電信三雄營收看俏

蘋果iPhone 18 Pro系列手機昨日開賣，電信三雄宣布首日銷量告捷，中華電信年增逾六成、台灣大年增近五成，遠傳則有顯著成長，預估整體高階機種銷售可望年增二到三成，三雄均看好推升今年手機銷貨貢獻營收創新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。