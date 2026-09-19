宏碁陳俊聖：今年第4季 PC 漲價5-20% 價格高峰估落在明年中旬

宏碁（2353）董事長陳俊聖19日表示，記憶體DDR4、DDR5現在都不太缺貨，CPU也沒有很缺，整體來看，目前零組件價格處於高檔震盪，預估第4季PC價格仍會上漲，平均漲價幅度可能達到5-20%區間，他預期，PC的平均銷售價格（ASP）高峰將落在2027年中旬，下半年才有可能跌價。

針對PC產業零組件供需情況，陳俊聖分析，記憶體DDR4、DDR5現在都不太缺貨，其實供應量很多，而且CPU也沒有很缺，現在只有一些比較中低階的CPU較缺。

陳俊聖認為，隨著半導體廠商新產能持續開出，尤其陸系廠商擴產下，記憶體不可能一直缺下去，「缺到2030年是不可能的！」

陳俊聖強調，「供應量一直出來，所以現在要賣給我們的人很多，要跟我們買的人少。 」不管是記憶體或SSD都是一樣。

他認為，現在記憶體、SSD的價格處於高檔震盪，在成本處於高檔情況下，預估第4季PC價格仍會上漲，平均漲價幅度可能達到5-20%區間，個別機型狀況不同，比如用到較多記憶體或SSD的PC漲幅可能就比較高。

展望後市，陳俊聖預期，PC的平均銷售價格（ASP）高峰將落在2027年中旬，而PC價格自高檔回落有可能落在2027下半年。