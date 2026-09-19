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AI＋軍工需求雙引擎 鎢供應鏈持續擴張

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

鎢產業發展第4季主軸已由單純價格上漲，逐步轉向非中國供應鏈重組與產能擴張，AI、國防及航太需求持續增長，亦可望推動鎢材料供應鏈加速布局。

法人分析，今年中國大陸鎢需求預估達8.68萬噸，年增7%，其中硬質合金需求約5.1萬噸，占整體鎢需求59%。隨AI伺服器PCB朝28～46層以上發展，高階材料應用使鑽針壽命由約3,000孔縮短至600孔，進一步推升WC鑽針耗用量。

此外，法人指出，AI GPU、ASIC、HBM及先進封裝需求成長，也帶動高純度鎢（W）及六氟化鎢（WF₆）需求。軍工方面，俄烏及中東衝突帶動彈藥補庫，加上軍用鎢使用後回收率較低，預期第4季AI、國防及航太仍將是鎢需求主要增量來源。

值得注意的是，法人補充，聯友金屬（7610）不依賴原生鎢礦，而是以廢硬質合金、鎢鋼及研磨屑等二次料作為鎢來源，經濕式冶金回收後製成鎢酸鈉，同時回收鈷，建立「WC／鎢鋼廢料→鎢酸鈉→APT→氧化鎢」的城市礦山供應鏈。目前聯友金屬鎢酸鈉年產能約6,000噸，規劃倍增至1.2萬噸，並進一步向APT、WO₃等產品延伸。

海外供應鏈方面，法人表示，Elmet受惠美國4.5億美元投資及20億美元採購計畫，推動美國APT供應鏈重建；Almonty則透過Sangdong新礦，以及規劃中的年產4,000～6,000噸氧化鎢產能，建立南韓垂直整合供應鏈。

供應鏈 軍工 AI

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