輝達黃仁勳助威 王道經營與 AI 國際論壇登場

宏碁（2353）集團邁入50周年，智榮基金會、遠見．天下文化事業群於19日舉辦王道50「王道經營與AI國際論壇」，聚焦企業領導者如何在AI浪潮下兼顧經營、創新、人才與價值選擇，實現永續發展。本次活動更特別邀請到輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，透過預錄影片發表閉幕演說。

宏碁創辦人、智榮基金會董事長施振榮提出「王道思想」至今已50個年頭，不僅將王道精神落實於企業經營，退休後仍持續為台灣未來注入永續動能。這套東方經營哲學，早在ESG成為全球主流前，便已實踐兼顧利他、共好與永續的精神。如今在台灣半導體與AI產業的榮景下，他進一步提出「新王道思想」，作為下一輪科技盛世的省思與經營指引。

他表示，新王道思想三大核心為「創造價值、利益平衡、永續發展」，領導者必須重視人才培育、信任與創新能力等的「隱性價值」，這才是王道精神可長可久的基石。他也提醒，AI雖能提升效率，卻無法衡量組織文化、社會責任與未來十年的企業價值，最終仍需仰賴人類智慧來引領決策。

國際管理學會（AOM）前主席暨終身院士、美國維吉尼亞大學達頓商學院講座教授陳明哲，以越洋連線方式發表演說。他回顧十六年前與施振榮共同創辦「王道薪傳班」的初心，指出王道蘊含「中道」精神；理念最難的，不在提出，而在「承」與「傳」。

展望未來，他提出融合「企業家精神」與「華夏士心」的「企業士」理念，定義為「立身於企業，而以天下為念之士」。「王道」談的是道，「企業士」則是行道之人。在AI愈來愈擅長回答「如何做」的時代，人更需知曉「該不該做、為何而做、為誰而做」。真正的「薪傳」，正是從「一人之志」走向「眾人之行」。

論壇邀請於2027年出任美國管理學會（AOM）主席的倫敦帝國學院教授克里斯多夫．圖奇（Christopher L. Tucci）訪台，他指出當前企業正面臨前所未有的挑戰，包括過度追求降本增效而盲目裁員，一旦未來AI技術成本回歸真實市價，企業過度精簡人力恐面臨嚴重的人才斷層。此外，企業也常誤將數位化等同於數位轉型，真正數位轉型的重點應在於能否創造出新價值。

他強調，企業要能脫穎而出，關鍵始終在於將人視為核心資產而非成本，這也是王道思想中「隱性價值」在AI時代不可或缺的主因。領導人也須主動化解員工被科技取代的焦慮，帶領團隊邁向人機共創。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳於閉幕影片中做出精闢總結。除祝賀宏碁迎來卓越的50周年，他更指出，台灣企業過去協助NVIDIA進到PC產業，並共同推動個人電腦的革新；如今，電腦正再次經歷轉型，從單純的裝置演進為AI工廠以及全球共享的基礎設施。

黃仁勳在致詞影片中表示：「台灣的產業生態系，涵蓋晶圓代工廠、先進封裝領導企業、系統廠商、主機板製造商、網路技術專家、電源技術業者、散熱創新企業，以及卓越的製造人才，再次成為這場工業革命中的基礎與基石。宏碁協助塑造了電腦產業，進而促成台灣科技生態系的蓬勃發展，而台灣的科技生態系則成就了NVIDIA。如今，我們正一同打造著AI的未來。」