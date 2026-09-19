記憶體1年飆4倍引爆AI通膨 科技巨頭轉嫁成本終端市場買單

生成式人工智慧（AI）浪潮席捲全球，但支撐算力演進的龐大代價正引發「AI通膨」連鎖效應。分析師指出，在晶片、高頻寬記憶體與電力基礎建設成本飆漲下，業者已無法單靠自身現金流消化支出，這波由供應鏈驅動的成本壓力，正全面轉向終端企業與消費者承受。

業界所稱的「AI通膨」，是指先進AI運算技術擴建所帶來的漲價影響，在AI伺服器核心零組件高度寡占、且產能供不應求情況下，關鍵硬體成本呈現倍增，加上資料中心建置與電費開銷激增，導致提供AI運算與應用的成本大幅墊高。

AI基建不再自給自足 龐大資本支出改走新融資模式

Counterpoint Research資深分析師夏瑪（ParvSharma）接受中央社採訪表示，AI基礎設施建設早已脫離「自籌資金」階段，全球4大科技巨頭包括亞馬遜（Amazon）、Google母公司Alphabet、微軟（Microsoft）與Meta，2026年資本支出總額預計將達7500億美元（約新台幣23.9兆元），較2025年翻倍。

其中，亞馬遜2026年資本支出預估達2200億美元，Alphabet落在1950億至2050億美元之間，微軟約1900億美元，Meta也將達到1350億至1450億美元規模。

夏瑪指出，4大巨頭的資本支出擴張速度已遠遠超出營運現金流的成長幅度，目前AI基礎設施建設仰賴全新資金池運作，包括私募信貸與表外合資企業、策略性股權投資、主權基金、以及以簽署長期承購協議為擔保的債務融資等。

夏瑪直言，這種資金架構造成晶片供應商、雲端服務商與客戶之間的相互融資日益頻繁，同一筆資金在供應鏈的不同節點上，會分別被記為資本支出、營收與融資。

儘管目前債券持有人與股東正分擔這些成本，但最終買單的仍會是終端客戶，夏瑪說，軟體供應商已開始調漲授權費用，並將AI功能直接打包進基礎授權中，而非作為加購項目銷售。

以微軟為例，今年7月已調漲Microsoft 365商業版牌價，Office 365 E3方案每人每月費用從23美元調漲至26美元；第一線員工使用的F1方案也從2.25美元調高至3美元。Google則將Gemini模型直接整合進Workspace生態系，並將Business Standard商務標準版方案月費從12美元調升至14美元。在這兩種情況下，即使完全不用AI的用戶也必須支付更高費用。

供應鏈寡占定價 記憶體翻倍飆漲推升軟體授權

夏瑪進一步分析，這波價格漲升壓力本質上屬於供應鏈型通膨而非貨幣型通膨，全球3家主要記憶體大廠與少數電力基礎設施供應商，正在普遍上漲的成本之上，主導著「智慧運算」的定價權。

根據Counterpoint Research記憶體追蹤服務，伺服器採用的64GB RDIMM（暫存器雙列直插記憶體模組）價格已從450美元再飆升至900美元以上；自2025年第4季以來，不到一年內記憶體價格已大漲約4倍。

夏瑪說，企業軟體供應商如微軟、SAP、甲骨文（Oracle）、IBM、Salesforce、Adobe等正透過牌價調漲、搭售及續約加價，將成本轉嫁出去；雲端業者如亞馬遜旗下AWS也採取相同策略，用來填補龐大的資本支出帳單。

夏瑪分析，成本向外轉嫁而非被內部吸收的原因，在於營收規模尚未足以支撐吸收這些開銷，例如雲端客戶關係管理（CRM）大廠Salesforce旗下生成式AI平台Agentforce的年度經常性收入達15億美元、成長超過240%，但Salesforce整體營收僅成長11%。

「AI產品確實賣得出去，只是規模尚未大到足以撼動整體合併損益表」，夏瑪表示，在營收規模放大之前，成本壓力將持續沿著供應鏈向下轉嫁。

PC生態系遭逢衝擊 平均售價估漲24%

終端硬體同樣無法倖免於AI通膨的衝擊。Counterpoint Research資深分析師姜敏秀（MinsooKang，音譯）對中央社記者表示，個人電腦（PC）品牌廠除了提前建立零件庫存之外，也正透過調高售價來吸收部分記憶體價格上漲帶來的成本增幅，特別是在對價格敏感度較低的旗艦及商用市場。

姜敏秀預期，2026年全球PC記憶體價格將年增200%至300%，隨之而來的是PC平均售價（ASP）將年增約24%。

他說，PC品牌廠正積極透過高價位的AI PC、工作站等產品來重整產品組合，試圖利用高階機型帶來的利潤，彌補記憶體占物料清單（BOM）成本比重較高的中低階產品虧損。至於入門級產品，則是藉由降低最低記憶體規格，或是提高升級記憶體規格時的加價金額，來吸收成本上漲。

規格兩極化加劇 AI PC推展面臨陣痛期

姜敏秀認為，降低基礎規格並提供未來升級選項的策略，確實取得了一定成效，特別是在入門機型、教育用PC與高性價比產品；然而，這種方法並不適用於講求輕薄的高階機種上，主因高階筆電多採用直接焊接在主機板上的LPDDR5X記憶體，無法提供後續升級空間。

另一方面，主打AI PC的產品記憶體最低要求為16GB DRAM，品牌廠很難提供更低的記憶體規格。姜敏秀直言，降低基礎記憶體容量的策略可能僅限於特定產品類別，且可能導致不同價位區間的裝置規格差距進一步擴大。

從過去幾年的發展來看，AI浪潮歷經早期的算力軍備競賽後，如今已步入商業變現與成本結構檢驗的殘酷期。

AI通膨現象正沿著雲端資料中心向下蔓延至企業軟體授權與終端PC裝置，在AI技術帶來實質生產力紅利、足以抵銷昂貴軟硬體成本之前，企業IT預算的重新配置與終端消費者接受度，將成為牽動下半年及明年科技產業鏈走勢的關鍵變數。