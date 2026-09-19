iPhone 18 Pro銷量報喜 電信三雄營收看俏

蘋果iPhone 18 Pro系列手機昨日開賣，電信三雄宣布首日銷量告捷，中華電信年增逾六成、台灣大年增近五成，遠傳則有顯著成長，預估整體高階機種銷售可望年增二到三成，三雄均看好推升今年手機銷貨貢獻營收創新高。

iPhone 18 Pro系列手機漲價並未減損果粉以新台幣展現狂熱支持度，業者普遍預估，即使首批到貨量微幅增加，但初期仍有缺貨狀況，遠傳則看好周末迎來一波交機熱潮。

中華電信總經理林榮賜觀察，消費性電子均漲價，但台灣經濟表現很不錯，加上人工智慧（ＡＩ）應用驅動果粉購買新手機，樂觀看待整體銷售。個人家庭分公司總經理胡學海觀察，今年以來iPhone 17延續熱度，下半年新機種出爐，帶起高階機種銷售，全年有很大機會推動手機銷貨營收創新高。

台灣大總經理林之晨指出，台灣大是全台首家完整蘋果生態系電信商；商務長林東閔指出，首波預購量較去年同期成長約兩倍，搭配舊換新方案，推升手機銷售額持續成長。

遠傳總經理井琪認為，蘋果推出摺疊機iPhone Duo是大大的加分，更可望吸引新的用戶加入果粉行列。遠傳通路與商品行銷事業群執行副總趙憶南預期今年高階機種可望成長二到三成；隨著手機價格水漲船高，今年手機銷貨收入持續成長且創新高，吸引用戶回到電信資費綁約，享受手機補貼，可望在第四季發酵。

業者也看好，蘋果分三階段開賣的節奏，iPhone 18 Pro、Pro Max昨日開賣，摺疊機iPhone Duo將在十月廿三日開賣，明年春天可望推出基本款iPhone 18，一波波拉抬買氣。