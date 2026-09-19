聽新聞
0:00 / 0:00

台積先進封裝優勢看到2028 日月光投控、欣興、家登等沾光

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
研調機構集邦科技（TrendForce）最新半導體先進封裝產業研究預期，台積電CoWoS-L儘管面臨英特爾EMIB-T的競爭，但憑藉技術成熟度與良率優勢，直至2028年仍將是AI晶片的主流封裝方案。 路透
研調機構集邦科技（TrendForce）最新半導體先進封裝產業研究預期，台積電CoWoS-L儘管面臨英特爾EMIB-T的競爭，但憑藉技術成熟度與良率優勢，直至2028年仍將是AI晶片的主流封裝方案。 路透

晶圓代工競爭從前段代工延燒到後段封裝，競逐一條龍服務。研調機構集邦科技（TrendForce）最新半導體先進封裝產業研究預期，台積電（2330）CoWoS-L儘管面臨英特爾EMIB-T的競爭，但憑藉技術成熟度與良率優勢，直至2028年仍將是AI晶片的主流封裝方案。

法人也看好，英特爾加入協助有助台積電前段先進製程出貨，台積電與英特爾二者重疊的供應鏈日月光投控、載板龍頭欣興、家登集團等可望同步沾光。

CoWoS-L領先地位看到2028年
CoWoS-L領先地位看到2028年

台積電先進封裝CoWoS產能供不應求，訂單滿到外溢，先前市場傳出先進封裝後段部分由英特爾旗下馬來西亞廠部分產能協力支援，打破過往生態系慣例。

集邦指出，隨繪圖處理器（GPU）業者、超大型雲端服務供應商（CSP）持續開發更強大、功能多元的AI晶片，擴大封裝面積成為重點。

集邦指出，過去AI伺服器晶片採用台積電CoWoS-S封裝技術，以矽中介層整合HBM與運算晶片，實現生成式AI應用所需的算力性能。現在晶片面積持續擴張、需要整合更多HBM模組，矽中介層製造面臨物理極限，除改變中介層材質外，需轉向光罩曝光倍數更大的CoWoS-L解決方案。

目前輝達（NVIDIA）及超微（AMD） AI加速器採用CoWoS-L；AI ASIC除了Meta 2026年量產的MTIA 400外，預估2027年AWS、Microsoft也都將導入CoWoS-L技術。

近期英特爾積極以EMIB技術搶進市場，整體成本較低，並開發EMIB-T等進階方案，透過導入TSV縮短訊號路徑，強化EMIB模組性能。Google可望於2027年導入EMIB-T封裝，AWS也正測試EMIB技術。

市場一度傳出「英特爾搶單」議題。不過集邦認為，EMIB-T和CoWoS-L為競爭方案，但考量技術成熟度、良率，CoWoS-L至2028年仍是AI晶片採用的主流封裝技術。台積電董事長魏哲家先前在法說會也公開指出，台積電專注前段先進封裝，後段短缺部分樂見更多廠商加入供應產能，分擔台積電的部分產能壓力，也將有助於台積電的晶圓製造業務，顯示出對業績成長的信心。

台積 英特爾 晶片

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

集邦：隨光罩極限突破 台積電CoWoS-L穩居先進封裝主流至2028年

AI晶片封裝面積持續放大 集邦：台積電CoWoS-L主流地位延續至2028年

00891搭上ASIC爆發潮！創意衝7150元再創新高 AI下一波看先進封裝、測試

AI投資下半場輪到PCB？009828規模衝68億元 法人看好ABF載板接棒成長

相關新聞

審議會「暫不決定調整」電價凍漲到年底

經濟部電價費率審議會昨拍板，今年電價凍漲到年底。但今年因美伊戰爭，全球油價大漲，也使得台電發電成本大增，台電今年再陷虧損窘境，將優先爭取今年度追加預算，撥補七一一億元給台電。經濟部預計十二月將會召開第三次電價審議會，屆時，會再檢討民生及產業電價費率，若有調漲，將於明年一月一日起適用。

新聞眼／電價凍漲…選舉操作 綁架在野

電價凍漲到年底，「年底」究竟有何玄機？絕對不是因為美伊戰爭說好今年底之前要結束，而是台灣的九合一選舉即將在十一月廿八日舉行，「選舉」恐怕才是真正的關鍵字。

經部凍漲電價 擬優先爭取撥補…避免引發物價波動

經濟部昨（18）日召開電價費率審議會，經過一個多小時討論，經濟部宣布，中東戰事影響電價，使得燃煤價格大漲致發電成本大幅增加，為避免引發物價波動，決議支持優先爭取政府撥補預算711億元，這次電價調整暫不決定，留待今年12月第三次電價審議會審議輸配電費率時再行討論。

最低工資 勞方喊話應漲7.77%

最低工資審議會將於廿四日登場，勞方強調，前天央行預估全年ＧＤＰ成長百分之十一點四八，若勞資對半共享經濟成長果實，再足額反映ＣＰＩ百分之二點○三，明年最低工資調幅應達百分之七點七七。

撥補台電 政院：立院應盡速排審追加預算

經濟部電價費率審議會昨日決議「優先爭取政府追加預算撥補七一一億元，本次電價暫不調整」。行政院發言人李慧芝表示，尊重審議會充分討論後作出的專業決議，她呼籲立法院各黨團秉持民生優先原則，盡速排審並通過追加預算案。

撥補台電？ 民眾黨立委：應提財務改革方案

經濟部昨召開電價審議會，決議電價暫時凍漲，優先爭取今年度追加預算，撥補七一一億元給台電，引發在野黨批評用電價綁架立院，民進黨立委則表示，這不是台電突然經營不善，而是國際戰爭帶來的能源成本衝擊，不能一邊要求電價不能漲，一邊杯葛台電撥補。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。