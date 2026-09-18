快訊

川習會未上場先開戰？傳陸方獅子大開口提1要求 白宮氣炸

獨／只等到麵包…高雄飛澳門班機遭鳥襲 129名旅客下午等到天黑還沒飛

李連杰驚曝「老人痴呆、手麻不動了」 昔日功夫皇帝近況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

振樺電大股東宏碁改派董事代表 瑞傳總經理官志凱接任

中央社／ 台北18日電

工業電腦廠振樺電今天宣布，收到法人股東宏碁集團旗下雲川興業的董事代表改派通知，新任法人董事代表人由瑞傳科技總經理官志凱接任，強化集團資源整合與營運綜效。

振樺電發布新聞稿說明，原由宏碁指派的法人董事代表人鄭傑文因將投入更多心力於振樺電子公司瑞傳科技營運發展，以及集團在自動識別與資料擷取（AIDC）產業發展布局，自即日起卸任振樺電董事職務。

振樺電表示，鄭傑文代表宏碁與云拓資本積極推動振樺電與宏碁的深化合作、導入專業經理人制度，為振樺電在全球工業電腦及智慧零售市場奠定穩健成長動能。

卸任振樺電董事後，鄭傑文仍將繼續擔任子公司瑞傳科技董事長，推進高階製造、關鍵技術研發及未來策略發展規劃，並持續與宏碁合作，推動在工業電腦與AIDC領域的產業布局與發展。

振樺電表示，當前正值振樺電結合大股東宏碁全球品牌服務規模與布局的重要階段，加速衝刺次世代高效能邊緣運算與智慧醫療等高價值量產業務的關鍵期。官志凱憑藉在工業電腦第一線的資深營運核心背景與產業實務經驗，能無縫接軌集團戰略，協助董事會優化治理，為股東創造最大價值。

振樺電強調，這次董事席次異動不影響董事會運作，公司各項全球營運計畫、智慧製造基地整合及重大投資案均依既定時程持續穩健推進。

宏碁 董事

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

正式卸任！巴菲特致股東信稱「歲月不饒人」 波克夏董座將由兒子接班

仁寶宣布百分之百收購鋐寶、溢價18.21％ 強化AI市場布局

桃企會十周年交棒張育美 賴總統低調現身談產業布局

鴻海電動車跨國布局再報捷 將攜手德國百年集團、陸新創生產商用車

相關新聞

AI大廠喊放慢開發腳步 童子賢比喻：三部跑車飆車、呼籲大家減速

AI再曝資安風險，引發OpenAI、Anthropic、SpaceX等三大AI巨頭高喊放慢AI模型開發腳步。對此，和碩（4938）董事長童子賢指出，這就好像三部跑車飆車，一面高速競逐、一面呼籲外界減速，簡而言之就是目前仍未見AI發展有放慢跡象，長期仍舊看好AI發展。

果粉含金量高 台灣大：九成 iPhone 18 Pro系列用戶選1399元以上專案

果粉一項被電信業者視為是含金量（平均帳單金額ARPU）最高的客戶，蘋果iPhone 18 Pro系列18日正式開賣，台灣大哥大（3045）宣布首日銷售告捷，九成以上用戶選擇月租1,399元以上資費。

遠傳iPhone 18 Pro首賣日開紅盤 九成果粉辦月付1399、1599元以上資費

遠傳電信18日起正式開賣 iPhone 18 Pro系列，開賣首日全台各通路銷售告捷，銷量較2025年iPhone 17系列首賣日顯著成長，再加上遠傳門市空機現貨同步供應，預期本周末將迎來交機熱潮。

iPhone 18 Pro熱銷！中華電信首賣銷售成長逾六成 前3名搶手機型出爐

蘋果iPhone 18 Pro系列手機今日開賣，中華電（2412）今日上午8點起於全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣iPhone 18 Pro系列，首賣日新機最新銷售情況，iPhone 18 Pro系列開賣銷售成績較去年17 Pro系列成長超過六成。

網站遭攻擊登入驗證！友訊啟動緊急應變機制 對營運尚無重大影響

網通品牌D-Link友訊今天發布重大訊息指出，公司網站監控中發現登入記錄異常，查知外部攻擊者利用既有登入機制，以大量帳號...

上緯智聯推動AI服務 打造機器人走入終端客戶場景

繼於「2026台北國際自動化工業大展」成功展示完整在地機器人生態系成果後，上緯控股（3708）旗下子公司上緯智聯的機器人應用推廣再邁向全新里程碑。此次由台灣服務稽核協會(TSAA)主辦企業參訪交流，邀集跨產業代表走進上緯智聯，實地了解 AI 機器人技術與多元場域應用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。