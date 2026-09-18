振樺電大股東宏碁改派董事代表 瑞傳總經理官志凱接任

工業電腦廠振樺電今天宣布，收到法人股東宏碁集團旗下雲川興業的董事代表改派通知，新任法人董事代表人由瑞傳科技總經理官志凱接任，強化集團資源整合與營運綜效。

振樺電發布新聞稿說明，原由宏碁指派的法人董事代表人鄭傑文因將投入更多心力於振樺電子公司瑞傳科技營運發展，以及集團在自動識別與資料擷取（AIDC）產業發展布局，自即日起卸任振樺電董事職務。

振樺電表示，鄭傑文代表宏碁與云拓資本積極推動振樺電與宏碁的深化合作、導入專業經理人制度，為振樺電在全球工業電腦及智慧零售市場奠定穩健成長動能。

卸任振樺電董事後，鄭傑文仍將繼續擔任子公司瑞傳科技董事長，推進高階製造、關鍵技術研發及未來策略發展規劃，並持續與宏碁合作，推動在工業電腦與AIDC領域的產業布局與發展。

振樺電表示，當前正值振樺電結合大股東宏碁全球品牌服務規模與布局的重要階段，加速衝刺次世代高效能邊緣運算與智慧醫療等高價值量產業務的關鍵期。官志凱憑藉在工業電腦第一線的資深營運核心背景與產業實務經驗，能無縫接軌集團戰略，協助董事會優化治理，為股東創造最大價值。

振樺電強調，這次董事席次異動不影響董事會運作，公司各項全球營運計畫、智慧製造基地整合及重大投資案均依既定時程持續穩健推進。