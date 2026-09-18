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果粉含金量高 台灣大：九成 iPhone 18 Pro系列用戶選1399元以上專案

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
果粉一項被電信業者視為是含金量（平均帳單金額ARPU）最高的客戶。路透
果粉一項被電信業者視為是含金量（平均帳單金額ARPU）最高的客戶。路透

果粉一項被電信業者視為是含金量（平均帳單金額ARPU）最高的客戶，蘋果iPhone 18 Pro系列18日正式開賣，台灣大哥大（3045）宣布首日銷售告捷，九成以上用戶選擇月租1,399元以上資費

台灣大指出，根據首日銷售數據顯示，整體銷售量較去年成長近五成。受惠新機在AI效能、影像與相機系統等全面升級，資費選擇同步朝高資費升級，月租1,399元以上專案占比達近9成，其中1,599元以上占12%。

觀察首日銷售結構來看，台灣大指出，iPhone 18 Pro及Pro Max以256GB容量最熱銷，占比近65％；顏色方面，兩機款皆以新色「勃根地紅」奪下人氣冠軍，最受用戶青睞。

台灣大指出，回饋果粉，VIP用戶購機專案價最高折5,000元；申辦指定專案，舊換新最高折抵52,500元，老客戶月租費升級最高加碼送1,500元mo幣，並限時升級VIP。同時推出「Apple尊爵旗艦組」申辦抽獎活動，2026年12月31日前在myfone實體及網路門市新申辦、攜碼或續約指定月租1,399元（含）以上專案搭配iPhone 18系列（含iPhone Duo）或Mac系列機款，且完成官網登錄的用戶，月租1,399元（含）以上即可享1次抽獎機會，1,599元（含）以上再加1次；5年以上、10年以上老客戶及VIP用戶各再加1次，同時申辦300Mbps以上「好速加掛」並完成竣工再加1次，最高可享6次抽獎機會。「Apple尊爵旗艦組」一次集結MacBook Air、iPad Pro、Apple Watch Ultra 4、AirPods 5及HomePod mini，每組價值13.3萬元，共抽出18組，總價值近240萬元。

此外，台灣大持續擴大Apple產品陣容，全新Mac mini將於9月22日正式開賣，搭載M6及M5 Pro晶片，搭配台灣大月租1,599元5G熱點分享吃到飽，可將iPhone高速行動網路延伸至Mac mini等裝置，讓果粉從行動到桌上運算，都能享有完整Apple跨裝置體驗。

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