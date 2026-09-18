北美洲台灣無人機協會牽線 台製無人機將外銷美國

北美洲台灣無人機協會與新樂飛無人機公司今天在嘉義縣長翁章梁見證下，於亞創中心簽署MOU，要將台灣產製非紅供應鏈無人機銷售至美國，共創台美無人機產業新局。

由美國各州代表組成的北美洲台灣無人機協會（NATUAVA）一行十餘人，今天除與新樂飛簽署MOU，也在亞洲無人機AI創新應用研發中心學習操作無人機，瞭解台灣無人機業的發展。

北美洲台灣無人機協會會長陳世修接受中央社記者訪問說，面對全球地緣政治變局與「去紅供應鏈」（Non- Red Supply Chain）趨勢，台灣無人機產業正迎來重要的戰略轉折點，協會要借助美國各地台商，把台灣無人機推廣到美國。

陳世修進一步說明，美國政府單位為防範技術滲透與敏感資訊外洩，已要求導入非紅供應鏈，逐步汰換既有由中國供應商提供的無人機系統，這是台灣無人機進軍美國的好時機。

翁章梁表示，今天簽定MOU的目的是要將台灣產製的無人機推銷至北美，台灣在中、小型無人機製造的實力滿強的，美國的強項則在於大型無人機，現在世界各國一想到無人機非紅供應鏈就會想到台灣，各國正努力建立非紅供應鏈的鏈結，無人機有未來性，也將是台灣重要的產業。

新樂飛無人機公司執行長許新勝說，無人機已非單純的飛行載具，而是整合AI運算、通訊加密、感測器與精密控制的「空中邊緣運算載台」。在政府的協助下，台灣無人機產業不論在飛控、引擎部分技術都已成形，已能自製；此外，台灣廠商客製化的能力超強，他對於進軍美國市場非常有信心。

北美洲台灣無人機協會指出，美國正積極推動「再工業化」（Re-industrialization）與重建本土國防及商用無人機產能，但過程中面臨在地供應鏈斷層與系統整合效率不足的挑戰，此次結盟不僅是商業合作的拓展，更是「技術與產業對接」。