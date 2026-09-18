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佳世達攜手丁丁藥局無人機跨海送藥 流程縮至20分鐘

中央社／ 台北18日電

佳世達集團（2352）旗下明基健康生活攜手佳世達轉投資的丁丁藥局，整合人工智慧藥局、5G通訊及無人機物流，完成東港至小琉球衛生所跨海醫藥配送逾100趟飛行測試，累計飛行1700公里，將原本約半天的取藥流程縮短至約20分鐘，未來將朝固定商業航線應用發展。

佳世達今天舉辦「AI藥局5G遠距照護計畫成果發表會」，說明由明基健康生活統籌的偏鄉無人機配送與智慧藥局遠距照護計畫，並於台北世貿一館展示成果。

佳世達醫療事業群總經理楊宏培表示，偏鄉與離島醫療最大的挑戰之一，就是時間與距離。這次透過AI智慧藥局、5G通訊與無人機物流的整合，建立從丁丁藥局東港門市至小琉球衛生所的跨海配送路線，讓原本需耗時半天的取藥流程縮短至約20分鐘。下一步將持續驗證不同醫療場域與服務需求，讓智慧醫療從技術實證走向常態化應用。

佳世達表示，「偏鄉無人機配送與智慧藥局遠距照護創新計畫」獲國家發展委員會經費支持，由明基健康生活統籌AI整合方案，無人機物流由台灣無人機協會等合作夥伴共同執行，採用垂直起降（VTOL）無人機，搭配AI任務派遣平台與5G通訊技術。

佳世達說，AI可於任務執行前進行風險判斷，飛行過程則透過影像分析辨識障礙物、船隻及鳥類等環境資訊，已完成超過100趟飛行測試、累積1700公里跨海飛行實證，建立本島藥局直達離島衛生所的醫藥物流模式。

計畫主持人周歆凱表示，該計畫在國發會支持下完成場域實證，且研究團隊歷經衛福部GDP藥品運銷準則及民航局專案等許可，計劃將無人機醫藥物流朝商業固定航線應用發展，目前國內已有多個縣市政府衛生局及醫院洽談相關合作。

佳世達 藥局 無人機 遠距照護

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