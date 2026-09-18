遠傳iPhone 18 Pro首賣日開紅盤 九成果粉辦月付1399、1599元以上資費

遠傳電信18日起正式開賣 iPhone 18 Pro系列，開賣首日全台各通路銷售告捷，銷量較2025年iPhone 17系列首賣日顯著成長，再加上遠傳門市空機現貨同步供應，預期本周末將迎來交機熱潮。

遠傳觀察，今日前往遠傳申辦iPhone 18 Pro系列的果粉，超過九成用戶申辦遠傳心5G的1,399元、1,599元以上資費方案。以機型來看，以iPhone 18 Pro Max最受青睞；顏色則以全新色系「勃根地紅」最搶手，其次為「冰川藍」；而在容量上，果迷則偏好512G的容量規格。

歡慶iPhone 18 Pro系列上市，即日起至10月31日，遠傳強調，推出八大好康寵愛果粉，包含「去哪吃APP百萬美食金 抽獎活動」、「舊機換新機 加碼最高現折5萬」、「VIP最高再折5千元」、「生活加值服務最高4個月免費」、「指定方案加送國外漫遊流量券8GB」、「領限量去哪吃+漢堡王專屬優惠（需登記）」、「指定配件75折起」、「信用卡最高24期（直營）、無卡分期0利率」、「遠傳friDay聯名卡最高送4,500元（9月30日前）」。