工業富聯股份回購實施完畢 斥資人民幣10億元

鴻海今天代子公司富士康工業互聯網（工業富聯）公告，股份回購計畫已達到回購金額下限，經管理層決定，這次回購實施完畢，使用資金總額為人民幣10億元。

鴻海於7月27日代富士康工業互聯網公告，將以集中競價交易方式回購股份，回購資金總額約人民幣10億至20億元，以維護公司價值及股東權益。回購期限自董事會審議通過回購股份方案之日起不超過3個月。

鴻海今天指出，富士康工業互聯網這次股份回購計畫已達到回購金額下限，經管理層決定，這次回購實施完畢。富士康工業互聯網通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式累計回購公司股份數量1583萬3353股，約占公司總股本的0.08%。

鴻海表示，富士康工業互聯網這次回購最高價格為每股人民幣66.4元，最低價格為人民幣59.91元，回購均價為每股人民幣63.16元，使用資金總額為人民幣10億元（不含交易佣金、過戶費等交易費用）。

富士康工業互聯網當時考量連續20個交易日內股票收盤價格跌幅累計達20%，基於對未來發展前景的信心及對長期價值的認可，為維護廣大股東利益，增強投資者信心，在綜合考慮財務狀況以及未來盈利能力的情況下，依據相關規定進行股份回購，以推進股票市場價格與內在價值相匹配，維護公司價值及股東權益。