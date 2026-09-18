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iPhone 18 Pro熱銷！中華電信首賣銷售成長逾六成 前3名搶手機型出爐
蘋果iPhone 18 Pro系列手機今日開賣，中華電（2412）今日上午8點起於全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣iPhone 18 Pro系列，首賣日新機最新銷售情況，iPhone 18 Pro系列開賣銷售成績較去年17 Pro系列成長超過六成。
中華電信分享，機型方面以iPhone 18 Pro 256GB最受歡迎，其次iPhone 18 Pro Max 256GB，顯示今年iPhone 18 Pro系列搭載A20 Pro晶片，且配備全新4800萬像素融合主相機首度加入可變光圈，強化拍照效果，硬體性能有感提升，頗獲消費者青睞。
依中華電信銷售統計，以申辦「精采5G」月繳1,399元資費占最大宗，前3名最搶手機型分別為「iPhone 18 Pro Max 勃根地紅色256GB」、「iPhone 18 Pro 勃根地紅色256GB」、「iPhone 18 Pro 冰川藍色256GB」，顯示蘋果今年推出的iPhone 18 Pro系列專屬機型新色「勃根地紅色」、「冰川藍色」，再次成為果粉話題首選。
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