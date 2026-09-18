iPhone 18 Pro熱銷！中華電信首賣銷售成長逾六成 前3名搶手機型出爐

繼於「2026台北國際自動化工業大展」成功展示完整在地機器人生態系成果後，上緯控股（3708）旗下子公司上緯智聯的機器人應用推廣再邁向全新里程碑。此次由台灣服務稽核協會(TSAA)主辦企業參訪交流，邀集跨產業代表走進上緯智聯，實地了解 AI 機器人技術與多元場域應用。

2026-09-18 17:43