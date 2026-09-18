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網站遭攻擊登入驗證！友訊啟動緊急應變機制 對營運尚無重大影響
網通品牌D-Link友訊今天發布重大訊息指出，公司網站監控中發現登入記錄異常，查知外部攻擊者利用既有登入機制，以大量帳號密碼進行網站登入驗證；目前評估對公司營運尚無重大影響。
友訊表示，公司立即啟動緊急應變機制，隨後並同步進行系統登入紀錄清查、可疑連線封鎖及全站程式碼安全檢視，截至目前未再發現相同方式的異常登入行為，網站服務並維持正常運作。
友訊目前評估對公司營運尚無重大影響，將強化網站登入驗證、存取控制及異常行為偵測機制，強化網頁應用程式防火牆，降低大量或異常登入嘗試可行性；並委請資安專家進行系統架構及資安防護機制檢視。另外，通知受影響用戶並提供聯繫管道。
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