5G應用進駐馬祖 數發部攜手三大電信推動智慧新生活

數位發展部18日下午於連江縣舉辦「5G垂直場域應用體驗活動」，邀集國內三大電信業者展示AI文化互動、智慧醫療及智慧教育等應用成果，將數位科技從通訊基礎建設進一步延伸至文化、醫療及教育等生活場域，讓馬祖鄉親親身體驗5G技術與AI科技帶來的便利生活。

數發部長林宜敬表示，5G真正的價值，是透過高頻寬、低延遲，結合AI把便利的數位服務帶進日常生活。數發部將會持續與地方政府、電信業者及產業夥伴合作，把數位科技帶到離島與偏鄉，滿足在地需求。

本次活動由三大電信業者分別展示不同應用情境，提供馬祖鄉親互動體驗。中華電信（2412）以「AI數位文化科技應用」為主題，結合馬祖在地文化與觀光特色，讓傳統文化透過數位科技呈現不同樣貌，展現科技結合地方文化與觀光推廣的應用可能。

遠傳電信（4904）展示「五官鏡」5G智慧醫療應用，透過高解析度耳鏡、咽喉鏡等設備取得醫療影像，再利用5G網路進行即時傳輸，提供醫療人員進行遠距影像判讀與會診的技術支援，展現5G協助離島提升醫療服務可近性的應用成果。

台灣大哥大（3045）以「Smart Campus智慧校園大可能」為主題，展示智慧校園及互動教學應用，透過5G網路串聯數位教育資源與教學場景，讓離島學生可以接觸更多元的學習內容，拓展數位學習的廣度與深度。

數發部強調，透過高速、穩定的通訊環境，加上AI及各項數位技術，能夠協助突破地理條件限制，將更多元的服務與資源延伸至離島地區。隨著台馬四號海纜完工啟用及5G等數位應用逐步落地，將進一步完善馬祖數位環境，為地方產業智慧應用拓展更多可能，展現中央、地方與民間共同投入離島數位建設的成果。