上緯智聯推動AI服務 打造機器人走入終端客戶場景

繼於「2026台北國際自動化工業大展」成功展示完整在地機器人生態系成果後，上緯控股（3708）旗下子公司上緯智聯的機器人應用推廣再邁向全新里程碑。此次由台灣服務稽核協會(TSAA)主辦企業參訪交流，邀集跨產業代表走進上緯智聯，實地了解 AI 機器人技術與多元場域應用。

從工業應用走向服務產業，上緯智聯正式推進 Physical AI（實體 AI）在金融業、零售業、電信業及房地產仲介等場域應用介紹，讓具備感知、互動與自主服務能力的智慧機器人，能直接面向終端客戶提供服務，開啟人機協作新時代，實現 Physical AI 商業應用遍地開花。

上緯智聯表示，隨著人工智慧技術快速成熟，AI正從雲端走向實體世界。Physical AI 不僅具備理解環境、感知需求與自主決策能力，更能透過擬人化互動，成為企業數位轉型的重要服務入口。透過整合生成式AI、多模態感知技術與機器人平台，上緯智聯致力於協助各產業打造更智慧、更高效率且更具溫度的客戶服務體驗。

在金融服務領域，上緯智聯機器人化身品牌智慧大使，以創新科技形象展現金融機構面向未來的品牌價值。機器人除了提供迎賓接待、分流導引及活動介紹服務外，更整合多國語言互動服務，回應新住民及國際旅客的多元需求，擴大對不同語言客群的服務範圍，讓客戶能以自然對話方式獲得所需資訊，提升服務效率與客戶互動體驗，同時協助金融機構打造兼具創新與專業的智慧服務環境。

在零售與通路市場方面，機器人則成為最具吸引力的智慧行銷助手。透過高度擬人化互動、主動問候與商品介紹功能，不僅有效吸引消費者目光，更能協助商場與品牌業者進行客流引導，大幅提升顧客靠櫃率與駐足停留時間。結合即時數位內容推播與互動體驗，讓實體店面擁有全新的智慧服務與行銷模式，進一步串聯顧客互動、商品行銷與現場服務流程，創造更高的商業價值與轉換效益。

在電信產業應用上，上緯智聯機器人進一步擔任智慧門市顧問角色，協助顧客查詢資費方案、介紹最新產品與辦理流程說明，有效減輕第一線服務人員工作負擔，同時提升門市整體服務效率與顧客滿意度，打造數位化與智慧化兼具的新世代通訊服務據點。

此外，在房仲產業領域，上緯智聯機器人也展現高度應用潛力。透過智慧互動導覽功能，機器人能主動介紹周邊生活圈、交通建設、教育資源及商業機能等資訊，並結合數位內容展示與即時問答互動，為賞屋民眾提供更完整且生動的區域介紹體驗。從傳統銷售模式升級為沉浸式數位體驗，機器人儼然已成為房地產產業最具潛力的新世代產品介紹專家。

上緯智聯指出，未來機器人產業的競爭關鍵，將不再只是硬體性能，而是能否真正深入產業場景並創造可衡量的商業價值。本次企業參訪協同柯南國際股份有限公司顧問團隊共同設計服務場景互動的劇本，策畫貼近實際應用的服務情境，完成展演。上緯智聯將持續攜手產業夥伴，整合AI模型、感測技術、通訊能力及各式應用服務平台，打造完整的 Physical AI 生態圈，加速智慧機器人於各產業場域規模化落地。

展望未來，上緯智聯將持續深化智慧服務市場布局，推動機器人從展示型應用邁向第一線服務，讓AI不只是數位工具，更成為企業面對客戶省力且優質的服務夥伴。透過實體AI與智慧機器人的深度融合，上緯智聯正引領台灣產業邁向人機共融的新世代智慧服務經濟。