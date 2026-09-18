現觀科切入低軌衛星應用 進入研發及測試階段

現觀科（6906）指出，目前低軌衛星在實際應用上，出現衛星移動過快導致與地面網路交接時容易產生斷線或不穩定的問題，因此現觀科針對此痛點，結合自家長期累積know how，研發相關技術，希望能利用 AI 模型預測軌跡與延遲來降低斷線風險。

現觀科的中東客戶便是 AST SpaceMobile 衛星服務的使用者之一，他們便遇到衛星移動過快，導致與地面網路交接時容易產生斷線或不穩定的問題。現觀科董事長邱大剛指出，理論上可利用 AI 模型預測軌跡與延遲來降低斷線風險，不過目前這項技術仍在研發與測試階段，尚未對營收產生實質貢獻。

現觀科表示，在低軌衛星系統方面，目前的軟體應用仍處於早期階段，但低軌衛星與傳統基地台具有高度互補性。在深山、海上或沙漠等傳統基地台難以涵蓋的區域，低軌衛星就能發揮效用，因此對各國電信業者來說，是一種合作關係而非取代關係。