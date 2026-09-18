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AI晶片封裝面積持續放大 集邦：台積電CoWoS-L主流地位延續至2028年

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

AI晶片持續整合更多運算晶粒與高頻寬記憶體（HBM），封裝面積逐步突破傳統光罩與矽中介層限制。集邦18日指出，儘管Intel積極發展EMIB-T技術，試圖承接台積電（2330）先進封裝外溢需求，但考量技術成熟度與良率，預計CoWoS-L至少至2028年仍將是AI晶片的主流封裝方案。

AI晶片出貨持續成長，也同步推高先進封裝需求。集邦預估，NVIDIA積極推動晶片用量更高的整合型GB、VR機櫃方案，2026年高階GPU出貨量將年增約30%；AMD則自下半年起主推MI400、MI450系列，挹注整體AI加速器出貨。

雲端服務供應商（CSP）自研ASIC也成為另一股動能，其中Google的2026年出貨量及成長力道最強，主力產品為TPU v7；AWS下半年起則逐步將晶片與AI伺服器系統轉向Trainium v3。Microsoft及Meta現階段仍以GPU伺服器為主，自研ASIC規模相對較小。

集邦指出，過去AI伺服器晶片主要採用台積電CoWoS-S，以矽中介層整合HBM與運算晶片，可容納兩個SoC或Chiplet及八個HBM模組，Microsoft Maia 200等ASIC仍將延續這項技術。

不過，隨著AI晶片需要整合更多運算晶粒及HBM，矽中介層尺寸逐漸逼近物理極限，封裝技術也必須轉向光罩曝光倍數更大的CoWoS-L。CoWoS-L透過在中介層嵌入高速傳輸矽橋（Si Bridge），可更彈性地串接運算晶粒與HBM，目前NVIDIA、AMD的AI加速器均已採用，Meta預計2026年量產的MTIA 400也將導入；AWS與Microsoft則可望於2027年跟進。

但CoWoS-L擴大中介層尺寸，也進一步墊高封裝成本，加上台積電相關產能持續供不應求，讓Intel EMIB成為客戶評估的替代方案。EMIB省去大面積矽中介層，具有降低成本的潛力，但封裝效能仍受載板布線密度限制。

為縮小差距，Intel除持續改善線寬線距及微凸塊規格，也推出導入矽穿孔（TSV）的EMIB-T，藉此縮短訊號傳輸路徑、提升封裝模組性能。集邦觀察，Google可望於2027年導入EMIB-T，AWS也正測試相關技術，台積電產能吃緊有機會為Intel帶來外溢訂單。

晶片 台積電 NVIDIA Intel 光罩

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