探索新一代電源架構 安森美攜手速霸陸展開策略技術合作

安森美宣布，已與速霸陸展開策略技術合作，共同評估其嵌入式電源平台（EPP）。此次合作將使速霸陸能夠提前獲得EPP技術和工程資源與支持，以探索未來電動車的新一代電源架構。

安森美表示，隨著汽車製造商不斷擴展電動車產品布局，功率電子技術在車輛性能、能效和設計靈活性方面正發揮越來越重要的作用。此次合作將使速霸陸能夠探索功率半導體整合技術的進步，如何支持更廣泛的系統級優化，包括電源系統架構、效率和車輛設計靈活性方面的新方法；同時，也將為安森美提供切實的客戶洞察，支持EPP的持續開發。

同時，安森美企業策略高級副總裁Dinesh Ramanathan指出，電動化轉型正推動車輛架構日趨複雜，汽車製造商也面臨著提高效率、簡化開發流程和加快創新的更高要求，這為重新定義電源系統設計帶來了新的機遇。速霸陸的參與將為EPP的持續演進帶來寶貴的客戶洞察，推動該平台應用於先進的客戶系統，並探索其整合式電源架構如何支持下一代電動車。

安森美提到，EPP是突破性的電源平台，透過將多個半導體元件直接嵌入基於矽的晶圓級封裝，在更小空間內實現更高功率。EPP重新定義封裝在系統架構中的作用，使其從被動的物理外殼轉變為提升系統電氣性能和熱性能的關鍵組成部分，從而支持新一代高度整合的電源系統，以滿足車輛電動化不斷成長的需求。