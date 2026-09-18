意法半導體推出紅外線車內感測應用新品 助監控功能導入更多車系

意法半導體於今日宣布，推出ST SafeSense VD56GA 110萬畫素車用影像感測器，是為紅外線車內感測應用設計，協助車廠與一級供應商將駕駛與乘員監控功能導入更多車系，同時強調在效能、系統整合與成本之間取得平衡。

意法表示，隨著駕駛與乘員監控逐步導入更多車款平台，車廠與供應商正尋求能維持良好車內感測效能，又不增加不必要的系統成本或設計複雜度的影像感測方案。VD56GA 採用小型感測器架構，具備高紅外線靈敏度與內建影像處理功能，可協助簡化相機設計與整合。這款感測器能提供駕駛與乘員監控所需的影像品質，並保有小型設計在尺寸與成本上的優勢。在許多車內感測應用中，客戶不必改用尺寸更大、價格更高的感測器，即可達到效能目標。

意法執行副總裁暨影像次事業群總經理Alexandre Balmefrezol指出，車內感測正從高階車款擴展到更多車型，車廠需要具成本效益且適合廣泛導入的方案。VD56GA 的設計著重整體系統最重要的取捨，包括紅外線環境下的影像品質、小型化整合，以及能支援大規模量產車款的成本結構。

意法也強調，VD56GA可協助降低整體相機模組成本。其影像效能讓系統可採用成本較低的光學元件、簡化紅外線照明設計、降低光學濾波要求，且無須外部影像處理。對車廠與一級供應商而言，可用較低的整體成本，將駕駛與乘員監控功能部署至更廣泛的車型與產品計畫中。