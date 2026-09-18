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AI大廠喊放慢開發腳步 童子賢比喻：三部跑車飆車、呼籲大家減速

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
和碩董事長童子賢。中央社
和碩董事長童子賢。中央社

AI再曝資安風險，引發OpenAI、Anthropic、SpaceX等三大AI巨頭高喊放慢AI模型開發腳步。對此，和碩（4938）董事長童子賢指出，這就好像三部跑車飆車，一面高速競逐、一面呼籲外界減速，簡而言之就是目前仍未見AI發展有放慢跡象，長期仍舊看好AI發展。

童子賢18日出席聯合報系75周年系列活動「AI 時代 永續未來共識論壇」。針對近期AI巨頭呼籲放慢AI模型發展腳步一事，他受訪時指出，這就好像開車的時候，看到三部跑車在飆車，且他們一路叫大家要放慢速度，「很可能就是因為他們要飆車」。

童子賢說，AI高速發展的同時，難免會面臨AI自動化系統的權限調整問題，因此自然需要一些手段避免AI出現失控可能性。他表示，「汽車如果老是暴衝，當然需要停下來檢查一下設定」。

因此整體來看，童子賢依舊對AI長期發展抱持正面看法，相信未來AI大廠可以做到安全性及效能兼顧的產品。

童子賢 跑車 和碩

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