半導體缺才擴大 台積電攜25家供應商徵才逾2,200人

半導體各類技術人才需求同步升溫。台積電（2330）資材管理組織與台積電慈善基金會在台南舉辦「台積電供應鏈聯合徵才」最終場，串聯25家台積電供應商，一口氣釋出逾2,200個工作機會，為技職青年、轉職者打開進入半導體產業的入口。

台積電今年推動「供應鏈聯合徵才三部曲」，第一階段3月從屏東營建供應鏈的土建人才切入；第二階段在台中及嘉義，將範圍擴大至土建、機電、廠務系統、裝機工程與自動化設備等五大領域；此次台南最終場再擴大為半導體基礎技術人才平台，涵蓋從建廠、設備到營運維護的完整職涯路徑。

此次25家供應商涵蓋建廠、設備、系統、材料及後續營運等領域，職缺除機電廠務、土木營建等建廠人才外，也首度納入與晶圓廠維運及製程相關的環安衛、品管、化學工程等職類；部分職務歡迎無相關經驗者加入，具品管、安全衛生管理等專業證照或實務經驗者，也有更多職務選擇。

台積電資材管理組織處長柯宗杰表示，一座晶圓廠並非台積電單獨可以完成，背後有許多供應商從建廠一路參與到維運，台積電成長的同時，也伴隨供應鏈一起成長。不過，企業即使有訂單、技術與發展機會，仍經常面臨找不到足夠、合適人才的問題，因此「人才本身就是供應鏈韌性非常重要的關鍵」。

台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，不是只有會考試、讀名校才叫做人才。有些人很會動手、看到機器就知道哪裡出問題，這些能力都應該被看見。台積電用影響力跟執行力把這個入口打開，就是要把真正需要人才的供應商直接帶到大家面前。年輕人不要先用學歷限制自己，只要願意學、願意做，就能靠著自己的能力與專業技術出人頭地。

台積電慈善基金會執行長彭冠宇表示，隨著台積電持續成長與投資，背後也同步帶動龐大的供應鏈動能與人才需求，因此資材管理組織與慈善基金會開始共同思考，如何把台積電的成長動能，進一步轉化為地方就業與人才發展的力量以支持供應鏈的勞動力需求，才發展出「供應鏈聯合徵才」的合作模式。

國際半導體產業協會（SEMI）台灣區副總裁蘇貞萍也在會中談及，台灣半導體競爭力來自完整的產業生態系，感謝台積電率先整合原本分散在供應商的人才需求，建立聯合徵才模式，讓更多基層技術人才看見進入半導體產業的機會。

台積電慈善基金會表示，「行行出狀元」不只是鼓勵，應該由產業真正證明，不同背景、不同專業、不同技能的人，都能被看見、被尊重，也能擁有好的待遇與發展機會。