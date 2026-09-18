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iPhone 18 PRO系列開賣！網路家庭續推訂閱制 每月支付最低2,432元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
iPhone 18 Pro買氣高漲，網路家庭旗下PChome 24h購物18日早上8時開賣 iPhone 18 Pro Max與iPhone 18 Pro，吸引大批消費者在線搶購。路透社
iPhone 18 Pro買氣高漲，網路家庭旗下PChome 24h購物18日早上8時開賣 iPhone 18 Pro Max與iPhone 18 Pro，吸引大批消費者在線搶購。路透社

iPhone 18 Pro買氣高漲，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物18日早上8時開賣 iPhone 18 Pro Max與iPhone 18 Pro，吸引大批消費者在線搶購，熱潮遠超過去年，帶動周邊配件的買氣，觀察站上自開放預購後至今「iPhone手機殼」的銷額較前一周成長超過2.5倍，「磁吸充電配件」也有超過2.1倍的表現。「iPhone訂閱方案」今日同步開跑，每月最低只要2,432元起，支援果粉無痛換新機。

PChome旗下自有車隊「網家速配」備戰，首波預購客人最快都能在18日一早收到新機。其中，雙北都會區首筆iPhone 18 Pro預購訂單於今日上午8點18分送達台北市南港區。

PChome 24h自2022年首創推出「iPhone訂閱方案」，主打0利率低月付額、免預繳免押金、專屬保險、方案到期自由轉換等特色，iPhone訂閱方案正式邁入第五年，樂觀預期訂閱熱潮將持續增溫。今年 iPhone 18 Pro的「續訂閱方案」今日正式開放，訂閱周期12個月，每月支付最低2,432元起的月付額，可入手最新iPhone 18 Pro、專屬手機保險、並承諾隔年第一時間安排換新機，以及到府回收舊機的整合服務，讓消費者輕鬆換機無負擔。

網路家庭 手機殼 iPhone 18 Pro

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