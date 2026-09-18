iPhone 18 PRO系列開賣！網路家庭續推訂閱制 每月支付最低2,432元

iPhone 18 Pro買氣高漲，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物18日早上8時開賣 iPhone 18 Pro Max與iPhone 18 Pro，吸引大批消費者在線搶購，熱潮遠超過去年，帶動周邊配件的買氣，觀察站上自開放預購後至今「iPhone手機殼」的銷額較前一周成長超過2.5倍，「磁吸充電配件」也有超過2.1倍的表現。「iPhone訂閱方案」今日同步開跑，每月最低只要2,432元起，支援果粉無痛換新機。

PChome旗下自有車隊「網家速配」備戰，首波預購客人最快都能在18日一早收到新機。其中，雙北都會區首筆iPhone 18 Pro預購訂單於今日上午8點18分送達台北市南港區。

PChome 24h自2022年首創推出「iPhone訂閱方案」，主打0利率低月付額、免預繳免押金、專屬保險、方案到期自由轉換等特色，iPhone訂閱方案正式邁入第五年，樂觀預期訂閱熱潮將持續增溫。今年 iPhone 18 Pro的「續訂閱方案」今日正式開放，訂閱周期12個月，每月支付最低2,432元起的月付額，可入手最新iPhone 18 Pro、專屬手機保險、並承諾隔年第一時間安排換新機，以及到府回收舊機的整合服務，讓消費者輕鬆換機無負擔。