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緯創林憲銘籲：算力投資納入企業投資抵減 將AI紅利轉成核心競爭力

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
緯創董事長林憲銘出席2026年台灣企業升級轉型論壇，分享企業如何在變局中開創新局。記者王郁倫／攝影
緯創董事長林憲銘出席2026年台灣企業升級轉型論壇，分享企業如何在變局中開創新局。記者王郁倫／攝影

緯創（3231）董事長林憲銘指出，他不斷提醒內部員工要不自滿，不斷思考磨練改變，台灣目前雖處於 AI 關鍵位置，但其實只是賺取 AI 機會財，仍需要把這一波紅利轉換為未來核心競爭力，布局 AI 應用紅利，他也呼籲政府應將企業投資算力納入產創條例投資抵減中。

林憲銘指出，台灣現在處於 AI 發展的關鍵位置，但在電力供應上有很大的限制，台灣目前在賺第一波最底層的基礎建設上的錢，但目前多數仍處於賺機會財，應用 AI 的比例還很少，缺乏享受 AI 外溢紅利，也就是將算力轉化為產業實際行動與應用創新的能力。

為此，緯創除自身使用，也推動捐出 240 萬小時的算力提供給新創企業與學界，原本規劃一年 100 萬小時，結果光是上半年的申請量就高達 120 萬小時，現在就加碼捐出，現在發現申請用最多算力的是生技領域（Biotech），不僅符合他們原先的預期，也發現算力從根本上改變生技的研發模式。

他表示，未來長期來說算力將成為企業成本，他認為希望政府補助企業算力支出並非長久之計，應該把企業「使用算力的成本」納入《產業創新條例》的投資抵減中。過去，政府給的投抵偏重實體設備（physical），就是看得到的土地或設備支出，但現在真正的關鍵的在於人才與演算法模型。

他指出，現在許多企業使用的 AI 模型可能來自中國大陸，這些模型成本低，但企業必須知道怎麼運用，但同時要注意「避免被掐死」。連美國企業使用中國大陸模型工具，被政府限制時也哇哇叫，但這確實是一大隱憂。

二代接班人建言：要先會捨再排序

林憲銘也提到台灣二代接班者已經很成熟，他因此提醒這些二代要先會捨，其次是決定資源順序。

「你只有兩隻手，你公司的同仁就那麼多人，你全都要，不可能！所以你一定要先思考哪一些你先不要」林憲銘說他曾受邀去台中與傳統產業的企業主對談，發現台灣二代企業家其實都很懂、也很想突破，但常落入「什麼都想要」的陷阱，但人的雙手與資源是有限的。

他指出，企業未來的關鍵，在於分清哪些是無意義的雜訊、哪些必須「捨棄」，當把不必要的東西捨掉後，心思才能非常 Focus 在真正要的部分，干擾才會減少，在要裡面，還要懂得在人、錢、資源、局勢、政策中做出優先順序。

其次，在「要」裡面堅持，因為人往往在沒有得到答案時，常會動搖並回頭看當初捨掉的東西，懷疑是不是捨錯了。

他表示，台商很擅長在公平競爭中展現優勢，「台灣的產業如果沒有困難，我們憑我們的所謂自然條件，早就被別人幹掉了！就是因為有困難台廠才展現韌性跟耐性，因此我們完全沒有抱怨的條件」。

他表示，現在全球共同的難題是國際政治與地緣政治的衝突，因此企業不必抱怨、做足基本功，他舉例，緯創跟緯穎（6669）赴美設廠，雖然營運看起來成果不錯，但他也坦言這是地緣政治逼著前往最大市場與客戶身邊的結果，其實緯創集團目前仍只是在賺「機會財」，而這個機會是川普造成的。

他也坦言，許多人認為中國大陸供應鏈有高競爭優勢，但他分析，台商也有兩大優勢，第一是能取得其他國家信任，第二是財報的合規性上，比中國大陸企業更透明守法做生意，但在不公平競爭下，就是台商劣勢。

林憲銘也勉勵內同仁，緯創現在取得如此成績，可以選擇自滿的心態，也可以選擇繼續思考磨練改變，但若選擇前者就是輸了，他提醒不要貪圖享受榮光，人生就是一條辛苦的路，其實不只是緯創，大家都走相同的路，他也期勉台商在這一波的機會好好掌握，然後把紅利轉化為下一波的核心能力，審慎維持客戶間的互信關係。不斷再往前走。

緯創 算力 產業創新條例

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