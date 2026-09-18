新唐推出高抗干擾控制平台 強攻機器人、工業自動化

IC設計廠新唐科技今天宣布，推出NuMicro M3351系列32位元微控制器（MCU），可協助開發者建構兼具高效能、高穩定性與高抗干擾能力的控制平台，適用於機器人和工業自動化應用。

新唐今天發布新聞稿表示，工業自動化、智慧家電、電源控制等應用領域中，許多控制介面仍以5V環境為主，且系統往往需要在高雜訊與複雜電磁環境下，維持長時間穩定的運作。

新唐指出，M3351系列採用安謀（Arm） Cortex-M33核心，最高運行頻率達144 MHz，支援2.7V至5.5V寬工作電壓，可直接整合於5V控制系統，降低額外電壓轉換與電平轉換電路需求，簡化硬體設計並提升系統可靠度。

新唐表示，M3351系列內建DSP指令集與單精度浮點運算單元（FPU），可提升馬達控制、即時訊號處理及複雜控制演算法的執行效率。