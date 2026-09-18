快訊

經濟部拍板電價暫時凍漲 台電全年恐虧逾700億

王力宏荒謬拿尿壺…陳建州住ICU違規多人探病照曝光 台大怒發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

新唐推出高抗干擾控制平台 強攻機器人、工業自動化

中央社／ 新竹18日電

IC設計廠新唐科技今天宣布，推出NuMicro M3351系列32位元微控制器（MCU），可協助開發者建構兼具高效能、高穩定性與高抗干擾能力的控制平台，適用於機器人和工業自動化應用。

新唐今天發布新聞稿表示，工業自動化、智慧家電、電源控制等應用領域中，許多控制介面仍以5V環境為主，且系統往往需要在高雜訊與複雜電磁環境下，維持長時間穩定的運作。

新唐指出，M3351系列採用安謀（Arm） Cortex-M33核心，最高運行頻率達144 MHz，支援2.7V至5.5V寬工作電壓，可直接整合於5V控制系統，降低額外電壓轉換與電平轉換電路需求，簡化硬體設計並提升系統可靠度。

新唐表示，M3351系列內建DSP指令集與單精度浮點運算單元（FPU），可提升馬達控制、即時訊號處理及複雜控制演算法的執行效率。

新唐 機器人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

強茂亮相electronica India 2026 深化印度車用與工業市場布局

廣穎工控推出全新eMMC 5.1系列 迎合智慧設備低功耗儲存需求

安提國際推出AIE-KT78/68 旗艦邊緣AI系統 賦能協作與人形機器人

麗清強攻機器人 報捷

相關新聞

國產無人機投入美國警消應用領域 矽光子技術助台廠打入NVIDIA供應鏈

經濟部表示，AI算力持續提升，資料傳輸更快，晶片散熱也成為關鍵。技術司在「2026台灣創新技術博覽會」展出工研院「3.2T矽光子光引擎」，傳輸容量由前一代1.6T提升至3.2T，速度加倍且訊號損耗更低，每秒約可傳送20部4K高畫質電影；目前工研院已經串聯超過20家日本、台灣及國內外設備業者，從材料、晶片設計、封裝到設備共同投入，建立國產化能力，並已協助廠商進入 NVIDIA 等國際大廠供應鏈。

意法半導體推出紅外線車內感測應用新品

意法半導體於今日宣布，推出ST SafeSense VD56GA 110萬畫素車用影像感測器，是為紅外線車內感測應用設計，協助車廠與一級供應商將駕駛與乘員監控功能導入更多車系，同時強調在效能、系統整合與成本之間取得平衡。

AI 大廠喊技術放慢 童子賢比喻：三部跑車飆車、呼籲大家減速

AI再曝資安風險，引發OpenAI、Anthropic、SpaceX等三大AI巨頭高喊放慢AI模型開發腳步。對此，和碩（4938）董事長童子賢指出，這就好像三部跑車飆車，一面高速競逐、一面呼籲外界減速，簡而言之就是目前仍未見AI發展有放慢跡象，長期仍舊看好AI發展。

半導體缺才擴大 台積電攜25家供應商徵才逾2,200人

半導體各類技術人才需求同步升溫。台積電（2330）資材管理組織與台積電慈善基金會在台南舉辦「台積電供應鏈聯合徵才」最終場，串聯25家台積電供應商，一口氣釋出逾2,200個工作機會，為技職青年、轉職者打開進入半導體產業的入口。

iPhone 18 PRO系列開賣！網路家庭續推訂閱制 每月支付最低2,432元

iPhone 18 Pro買氣高漲，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物18日早上8時開賣 iPhone 18 Pro Max與iPhone 18 Pro，吸引大批消費者在線搶購，熱潮遠超過去年，帶動周邊配件的買氣，觀察站上自開放預購後至今「iPhone手機殼」的銷額較前一周成長超過2.5倍，「磁吸充電配件」也有超過2.1倍的表現。「iPhone訂閱方案」今日同步開跑，每月最低只要2,432元起，支援果粉無痛換新機。

緯創林憲銘籲：算力投資納入企業投資抵減 將AI紅利轉成核心競爭力

緯創（3231）董事長林憲銘指出，他不斷提醒內部員工要不自滿，不斷思考磨練改變，台灣目前雖處於 AI 關鍵位置，但其實只是賺取 AI 機會財，仍需要把這一波紅利轉換為未來核心競爭力，布局 AI 應用紅利，他也呼籲政府應將企業投資算力納入產創條例投資抵減中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。