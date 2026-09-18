速霸陸將評估安森美嵌入式電源平台 應用於未來電動車

安森美（onsemi）宣布已與速霸陸公司展開策略技術合作，共同評估其嵌入式電源平台（EPP）。 此次合作將使速霸陸能夠提前獲得EPP技術和工程資源與支持，以探索未來電動車的新一代電源架構。

隨著汽車製造商不斷擴展電動車產品佈局，功率電子技術在車輛性能、能效和設計靈活性方面正發揮越來越重要的作用。 此次合作將使速霸陸能夠探索功率半導體整合技術的進步，如何支持更廣泛的系統級優化，包括電源系統架構、效率和車輛設計靈活性方面的新方法；同時，也將為安森美提供切實的客戶洞察，支持EPP的持續開發。

速霸陸常務執行役員、工程本部長暨技術研究所所長乾保（Tamotsu Inui）表示，與安森美開展早期合作，使我們有機會評估EPP在電源系統設計方面的整合化方法，同時藉助安森美在建模、模擬和工程領域的專業能力。 我們對該平台展現出的潛力深感振奮，並期待在開發未來電動車架構的過程中持續深化雙方的技術合作。

安森美企業策略高級副總裁Dinesh Ramanathan表示，電動化轉型正推動車輛架構日趨複雜，汽車製造商也面臨著提高效率、簡化開發流程和加快創新的更高要求。 這為重新定義電源系統設計帶來了新的機遇，速霸陸的參與將為EPP的持續演進帶來寶貴的客戶洞察，推動該平台應用於先進的客戶系統，並探索其整合式電源架構如何支持下一代電動車。

EPP是突破性的電源平台，透過將多個半導體元件直接嵌入基於矽的晶圓級封裝，在更小空間內實現更高功率。 EPP重新定義封裝在系統架構中的作用，使其從被動的物理外殼轉變為提升系統電氣性能和熱性能的關鍵組成部分，從而支持新一代高度整合的電源系統，以滿足車輛電動化不斷成長的需求。

對於未來電動車，EPP有望支持體積更小、重量更輕且效率更高的牽引逆變器系統，同時降低開發複雜度並加快產品上市進程。 由於該平台將通用架構擴展至多個功率等級，汽車製造商能夠減少工程投入、降低重新認證成本，並縮短開發週期。 由此可更快地推動產品從概念走向量產，同時降低開發成本，並為未來車型項目提供更大的靈活性。

這些潛在效益正是早期技術合作至關重要的原因。 此次合作建立在速霸陸與安森美長期合作關係的基礎之上，體現了雙方攜手推進技術創新、賦能下一代汽車電動化發展的共同願景，並致力於推動這些技術落地。 合作初期將重點開展早期工程評估和技術研究，探索功率半導體整合技術的創新潛力，推動其轉化為可擴展的系統級解決方案，以滿足下一代汽車對性能、效率和熱管理不斷提升的需求。