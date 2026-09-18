聽新聞
0:00 / 0:00
幫亞運棒球中華隊集氣 中華電信將於花博舉辦公播活動力挺中華隊
幫中華隊集氣！中華電（2412）表示，凝聚亞運棒球中華隊奪金氣勢，中華電信將於9月21日（一）、9月27日（日）於花博公園流行館1F（室內場館）舉行「亞運新競界 大賽看中華」公播活動，力挺中華隊！
今年3月WBC世界棒球經典賽開打，中華電信在台鐵台北車站一樓大廳舉辦WBC世界棒球經典賽「全台集氣，最強應援在中華」公播活動，直播「中華隊VS.韓國隊」經典對決，吸引上千人為中華隊關鍵的一戰集氣，最後中華隊以4：3，贏南韓，拿下隊史上首勝！
2026愛知-名古屋亞運本周六開幕，中華電信MOD、Hami Video雙平台直播亞運精彩賽事，更舉行「亞運新競界 大賽看中華」公播活動力挺中華隊！
中華電信指出，9月21日（一）於花博公園流行館1F（室內場館）舉行「亞運新競界 大賽看中華」公播活動，力挺中華隊！
活動現場提供座位，並由Dragon Beauties小映、賴可、小蛙及馬妹等啦啦隊女孩熱力帶動氣氛，現場應援團長帶領全民集氣、將熱情應援直達日本愛知縣，號召國人共襄盛舉一起為中華隊加油！
中華電信指出，參加公播應援活動即可獲得專屬應援好物一份、挑戰闖關遊戲再把應援補給品(價值約200元內)帶回家，現場將抽獎聯投入抽獎箱還有機會抽中Apple Watch等總價值約十萬元的豐富獎品。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。