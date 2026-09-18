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幫亞運棒球中華隊集氣 中華電信將於花博舉辦公播活動力挺中華隊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
今年3月WBC世界棒球經典賽開打，中華電信舉辦「全台集氣，最強應援在中華」公播活動，直播「中華隊VS.韓國隊」經典對決，吸引上千。圖／中華電信提供
今年3月WBC世界棒球經典賽開打，中華電信舉辦「全台集氣，最強應援在中華」公播活動，直播「中華隊VS.韓國隊」經典對決，吸引上千。圖／中華電信提供

幫中華隊集氣！中華電（2412）表示，凝聚亞運棒球中華隊奪金氣勢，中華電信將於9月21日（一）、9月27日（日）於花博公園流行館1F（室內場館）舉行「亞運新競界 大賽看中華」公播活動，力挺中華隊！

今年3月WBC世界棒球經典賽開打，中華電信在台鐵台北車站一樓大廳舉辦WBC世界棒球經典賽「全台集氣，最強應援在中華」公播活動，直播「中華隊VS.韓國隊」經典對決，吸引上千人為中華隊關鍵的一戰集氣，最後中華隊以4：3，贏南韓，拿下隊史上首勝！

2026愛知-名古屋亞運本周六開幕，中華電信MOD、Hami Video雙平台直播亞運精彩賽事，更舉行「亞運新競界 大賽看中華」公播活動力挺中華隊！

中華電信指出，9月21日（一）於花博公園流行館1F（室內場館）舉行「亞運新競界 大賽看中華」公播活動，力挺中華隊！

活動現場提供座位，並由Dragon Beauties小映、賴可、小蛙及馬妹等啦啦隊女孩熱力帶動氣氛，現場應援團長帶領全民集氣、將熱情應援直達日本愛知縣，號召國人共襄盛舉一起為中華隊加油！

中華電信指出，參加公播應援活動即可獲得專屬應援好物一份、挑戰闖關遊戲再把應援補給品(價值約200元內)帶回家，現場將抽獎聯投入抽獎箱還有機會抽中Apple Watch等總價值約十萬元的豐富獎品。

亞運 花博 中華電信

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