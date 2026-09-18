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日月光投控新加坡子公司向泰瑞達買設備斥資逾14億元
日月光投控（3711）今日公告新加坡子公司ASE Singapore Pte. Ltd.公告 向泰瑞達Teradyne (Asia) Pte. Ltd.取得供營業用之機器設備斥資逾14億元。
日月光投控公告事實發生日：115/1/13~115/9/18，累計交易總金額：美金47,923,520元（約新台幣14.79億元）交易相對人：Teradyne (Asia) Pte. Ltd.公司說取得具體目的或用途：供生產及營運用。
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