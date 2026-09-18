日月光投控新加坡子公司向泰瑞達買設備斥資逾14億元

緯創（3231）董事長林憲銘指出，他不斷提醒內部員工要不自滿，不斷思考磨練改變，台灣目前雖處於 AI 關鍵位置，但其實只是賺取 AI 機會財，仍需要把這一波紅利轉換為未來核心競爭力，布局 AI 應用紅利，他也呼籲政府應將企業投資算力納入產創條例投資抵減中。

2026-09-18 15:36