速霸陸攜手安森美評估新一代電源架構 EPP 瞄準未來電動車

日本汽車大廠速霸陸（Subaru）與美國半導體大廠安森美（onsemi）今（18）日宣布展開策略技術合作，將評估安森美嵌入式電源平台（Embedded Power Platform）應用於未來電動車的可行性。速霸陸將提前取得工程樣品、模擬模型及相關技術支援，從電源架構、效率到系統整合等面向進行驗證，為下一代電動車電源系統預作布局。

隨車廠加快電動化腳步，功率半導體不只影響續航與能源效率，也牽動車內空間、重量及熱管理設計。此次合作的重點，就是把功率元件進一步「整合進封裝」，藉此降低系統複雜度，並讓車廠在新車開發初期，就能從電源架構層級重新思考逆變器等關鍵系統設計。

安森美指出，EPP不同於傳統將封裝視為單純保護元件的外殼，而是把多個半導體元件直接嵌入以矽為基礎的晶圓級封裝，讓封裝本身參與電氣與散熱效能提升，在更小的空間內處理更高功率，鎖定高度整合的電動車電源系統需求。

若後續評估順利，EPP可望應用於體積更小、重量更輕的牽引逆變器，同時提升效率。安森美表示，由於平台架構可延伸至不同功率等級，車廠未來有機會減少重複工程開發與重新認證成本，縮短從設計到量產的時間，也提高不同車型共用電源架構的彈性。

速霸陸常務執行役員、工程本部長暨技術研究所所長乾保表示，推進電動化策略過程中，公司持續評估能改善車輛性能、效率及系統整合的技術，這次提前與安森美合作，將有助於進一步了解EPP在新一代電源系統設計上的潛力。