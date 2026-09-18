快訊

亞運女籃／下半場鎖死蒙古 中華女籃逆轉奪分組賽首勝

被當繁殖犬對世界失望…寵物溝通師提到「黃色小鴨」2歲汪眼神突然亮了

台積電收高35元拉高台股大漲892點 創意漲停、排高價股第三

聽新聞
0:00 / 0:00

速霸陸攜手安森美評估新一代電源架構 EPP 瞄準未來電動車

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

日本汽車大廠速霸陸（Subaru）與美國半導體大廠安森美（onsemi）今（18）日宣布展開策略技術合作，將評估安森美嵌入式電源平台（Embedded Power Platform）應用於未來電動車的可行性。速霸陸將提前取得工程樣品、模擬模型及相關技術支援，從電源架構、效率到系統整合等面向進行驗證，為下一代電動車電源系統預作布局。

隨車廠加快電動化腳步，功率半導體不只影響續航與能源效率，也牽動車內空間、重量及熱管理設計。此次合作的重點，就是把功率元件進一步「整合進封裝」，藉此降低系統複雜度，並讓車廠在新車開發初期，就能從電源架構層級重新思考逆變器等關鍵系統設計。

安森美指出，EPP不同於傳統將封裝視為單純保護元件的外殼，而是把多個半導體元件直接嵌入以矽為基礎的晶圓級封裝，讓封裝本身參與電氣與散熱效能提升，在更小的空間內處理更高功率，鎖定高度整合的電動車電源系統需求。

若後續評估順利，EPP可望應用於體積更小、重量更輕的牽引逆變器，同時提升效率。安森美表示，由於平台架構可延伸至不同功率等級，車廠未來有機會減少重複工程開發與重新認證成本，縮短從設計到量產的時間，也提高不同車型共用電源架構的彈性。

速霸陸常務執行役員、工程本部長暨技術研究所所長乾保表示，推進電動化策略過程中，公司持續評估能改善車輛性能、效率及系統整合的技術，這次提前與安森美合作，將有助於進一步了解EPP在新一代電源系統設計上的潛力。

電動車 日本 平台

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

輝達、Google攜手攻AI能源管理 台達電、光寶、東元、大同迎新商機

輝達衝AI能源管理 台鏈補…台達電、光寶新商機來了

鴻海攜手德國QUANTRON 攻歐洲與大陸商用電動車市場

鴻海電動車跨國布局再報捷 將攜手德國百年集團、陸新創生產商用車

相關新聞

iPhone 18開賣首日掀搶機潮！好市多Pro Max比官方便宜近2千 20分鐘完售

蘋果iPhone 18系列今（18）日正式開賣，好市多同步掀起搶機潮。好市多內湖店一早即出現排隊人潮，黑鑽會員利用每日提前1小時入場權益搶先進場購機，開門後不到20分鐘，iPhone 18 Pro Max首波現貨即宣告完售，現場並祭出每張會員卡限購1支規定，新機買氣熱。

AI人才搶手 台達電、康舒前進校園搶才

AI浪潮推升科技業人才需求，企業搶才戰線也逐步提前至校園。1111人力銀行最新資料庫顯示，目前科技業相關工作機會達6.8萬筆，較去年同期成長5.6%；台達電子、康舒科技17日也前進台灣師範大學招募人才，提前鎖定「準新鮮人」。

中華電信完成「臺馬第四海纜」建設 為國家數位韌性築起關鍵防線

中華電信（2412）今（18）日宣布，全長近300公里的「臺馬第四海纜」已順利完成建置、登陸、測通作業，正式納入臺馬聯外通訊體系。隨著第四海纜佈纜完成，將與既有的第二、第三海纜形成「三路由互為備援」，再結合微波與多軌衛星通訊，不僅大幅提升馬祖居民的日常通訊品質，更能保障軍警政消、醫療、教育及公共服務的穩定運作，為國家數位韌性築起關鍵防線。

Threads家長監護工具在台灣上線 協助家長了解並管理青少年使用體驗

Meta宣布家長監護功能正式在台灣Threads上線，為家長與監護人提供更多實用工具，協助家長陪伴並守護家中青少年在Meta旗下各App使用「青少年帳號」的探索歷程。

國產無人機投入美國警消應用領域 矽光子技術助台廠打入NVIDIA供應鏈

經濟部表示，AI算力持續提升，資料傳輸更快，晶片散熱也成為關鍵。技術司在「2026台灣創新技術博覽會」展出工研院「3.2T矽光子光引擎」，傳輸容量由前一代1.6T提升至3.2T，速度加倍且訊號損耗更低，每秒約可傳送20部4K高畫質電影；目前工研院已經串聯超過20家日本、台灣及國內外設備業者，從材料、晶片設計、封裝到設備共同投入，建立國產化能力，並已協助廠商進入 NVIDIA 等國際大廠供應鏈。

中華電信完成「臺馬第四海纜」建設 強化馬祖通訊韌性

中華電信今（18）日宣布，投入14億元，全長近300公里的「臺馬第四海纜」已順利完成建置、登陸、測通作業，正式納入臺馬聯外通訊體系。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。