AI人才搶手 台達電、康舒前進校園搶才

AI浪潮推升科技業人才需求，企業搶才戰線也逐步提前至校園。1111人力銀行最新資料庫顯示，目前科技業相關工作機會達6.8萬筆，較去年同期成長5.6%；台達電子、康舒科技17日也前進台灣師範大學招募人才，提前鎖定「準新鮮人」。

1111人力銀行引用主計總處8月公布統計，整體失業率為3.39%，其中15至24歲青年失業率達11.71%，明顯高於整體水準。1111人力銀行認為，這反映青年求職過程仍存在資訊落差，包括對產業及職務內容不熟悉、企業所需技能與學生所學存在差距，以及薪資、工作地點與職務期待未能充分媒合等。

隨人工智慧（AI）快速導入各產業，企業徵才條件也跟著改變。除了本科專業之外，企業對數位工具、跨域應用及職場軟實力需求日增，也使企業更積極提前進入校園，與潛在人才建立接觸。

1111人力銀行17日安排台達電子、康舒科技前進台師大舉辦企業徵才活動，約有150名學生參與。兩家公司人資說明員工福利、職涯發展及公司願景，並介紹有薪旅遊假、員工薪酬制度、研發新秀獎學金與預聘制度等招募措施。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，過去學生與企業接觸，多半集中在畢業求職、校園徵才或實習階段，但隨產業變化速度加快，職涯探索時間點已明顯提前。企業近年也愈來愈積極把招募觸角由畢業季向前延伸至校園階段，提前接觸大三、大四及碩士班學生，建立準新鮮人人才庫。

曾仲葳指出，尤其半導體、AI及智慧製造等專業職務，從新人報到、訓練到能夠獨立作業，需要一段培訓期，因此企業提前布局校園，不僅可擴大人才來源，也能降低畢業後才開始招募的時間落差。

另一方面，AI也加速職務內容及工作型態改變。曾仲葳表示，現今學生面臨的職涯選擇比過去更多，單靠校內課程較難涵蓋所有產業最新資訊，若能讓企業及業界講師進入校園，從實際工作經驗分享產業變化、職場需求及工作內容，可協助學生提早建立產業視角，降低學用落差。

1111人力銀行表示，開學後企業徵才活動還將陸續前進台科大化學工程系、北科大光電工程研究所、輔大化學系及台灣海大資工系等校系，持續串聯學校與企業，讓企業提前接觸潛力人才。