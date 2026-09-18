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中華電信完成「臺馬第四海纜」建設 為國家數位韌性築起關鍵防線

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

中華電信（2412）今（18）日宣布，全長近300公里的「臺馬第四海纜」已順利完成建置、登陸、測通作業，正式納入臺馬聯外通訊體系。隨著第四海纜佈纜完成，將與既有的第二、第三海纜形成「三路由互為備援」，再結合微波與多軌衛星通訊，不僅大幅提升馬祖居民的日常通訊品質，更能保障軍警政消、醫療、教育及公共服務的穩定運作，為國家數位韌性築起關鍵防線。

海底電纜是維繫政府施政、民生經濟、產業發展及國家安全的重要數位生命線。馬祖地處離島，聚落分散，海象及施工條件極為複雜，過去聯外海纜更屢遭外力破壞。為確保離島通訊穩定性，中華電信落實通訊平權的使命，投入近新臺幣14億元推動臺馬第四海纜工程，串聯本島至馬祖東引、南竿、西莒通訊鏈路。工程遵循國內外標準設計及施工，強化路徑防護與登陸安全，全面提升耐用度與傳輸可靠性。

隨著第四海纜加入，臺馬聯外海纜由兩條擴增為三條，整體傳輸容量大幅提升至約1.9 Tbps。除了海纜三路由架構外，中華電信亦已部署12.6 Gbps臺馬微波骨幹，並整合低、中、高軌多元衛星，打造「海纜、微波、衛星」異質備援網。即便未來遭遇天災或突發事故導致單一路由受損，其他系統也能即時支援，有效防範對外通訊中斷的風險。

海纜 中華電信 韌性 數位 馬祖

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