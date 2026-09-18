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Threads家長監護工具在台灣上線 協助家長了解並管理青少年使用體驗
Meta宣布家長監護功能正式在台灣Threads上線，為家長與監護人提供更多實用工具，協助家長陪伴並守護家中青少年在Meta旗下各App使用「青少年帳號」的探索歷程。
Threads家長監護功能可透過Meta「家庭中心」啟用，家長能查看家中青少年在App上的使用時間、設定每日使用時間上限、排定睡眠模式時段，並協助把關部分隱私與內容設定。
這些工具進一步延伸至 Threads「青少年帳號」的內建保護措施，包含預設為不公開帳號，以及主動過濾與限制青少年可瀏覽的內容。針對未滿16歲的青少年，若希望將各項設定調整為較寬鬆的模式，亦須經由家長確認與同意。
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