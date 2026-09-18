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國產無人機投入美國警消應用領域 矽光子技術助台廠打入NVIDIA供應鏈

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部產發署展出中光電「無人機AI識別暨動態定位技術」是國內少數具備高度系統整合、量產及任務化能力的業者。（圖／經濟部提供）
經濟部產發署展出中光電「無人機AI識別暨動態定位技術」是國內少數具備高度系統整合、量產及任務化能力的業者。（圖／經濟部提供）

經濟部表示，AI算力持續提升，資料傳輸更快，晶片散熱也成為關鍵。技術司在「2026台灣創新技術博覽會」展出工研院「3.2T矽光子光引擎」，傳輸容量由前一代1.6T提升至3.2T，速度加倍且訊號損耗更低，每秒約可傳送20部4K高畫質電影；目前工研院已經串聯超過20家日本、台灣及國內外設備業者，從材料、晶片設計、封裝到設備共同投入，建立國產化能力，並已協助廠商進入 NVIDIA 等國際大廠供應鏈

此外，產發署展出中光電（5371）「無人機AI識別暨動態定位技術」，整合無人機平台、可見光／熱影像酬載、AI人車船辨識、多目標追蹤、目標定位及資訊回傳，是國內少數具備高度系統整合、量產及任務化能力的業者。該技術最快1秒內鎖定追蹤，可辨識5公里外人員、10公里外小客車；夜間可用熱影像執行任務，符合國防、搜救、巡檢及監偵的需求，已完成國防部軍用商規無人機量產交付。國際方面，則是與美商紅外熱影像大廠Teledyne FLIR共同設計無人機，由中光電在台製造，產品已投入美國警方實際執勤。

2026台灣創新技術博覽會（TIE）「創新經濟館」9月17日於台北世貿一館開館，由經濟部產發署、技術司、中企署、能源署、國營司及智慧局共同策劃。展館集結118家廠商、195項技術，為今年TIE展出技術項目最多、規模最大的專館，其中近半數技術結合AI，涵蓋關鍵技術到產業應用，現場以無人機、智慧水務、機器人及醫療科技為重點，展現創新技術如何解決產業與民生需求。

經濟部政務次長江文若在致詞時表示，AI正改變各行各業的經營方式，真正的價值在於能否解決產業與社會面臨的實際問題；產業競爭也愈來愈仰賴跨領域技術整合，並將研發成果推向商用與市場。面對全球產業快速變化，經濟部將持續協助業者投入研發、培育AI與數位人才及拓展國際市場，讓台灣累積的研發能量轉化為實際應用，協助企業掌握AI帶來的市場機會。

會場上展出多項成果。宇隆科技（2233）「人形機器人關節模組暨高精密傳動技術」，運用微型諧波減速機讓人型機器人手指關節可以模擬人類進行流暢、細微的抓取動作，且手部抓握力量相較市面相同產品強1.5倍，該項技術已獲美國一家人型機器人業者採用，積極布局北美人型機器人市場。能源署展出工研院「高效零稀土EC風扇馬達技術」，以鐵氧永磁材料取代稀土，在不使用稀土材料的情況下仍可達高效率等級，相較傳統馬達最高節電約40%，可應用於AI資料中心、半導體廠及商用空調，兼顧節能與供應鏈自主。

科技也進一步走入公共建設與高風險作業場域。國營司展出台灣自來水公司「智慧水務雙核心」，由無人船自動巡航並進行不同深度採樣，再結合AI數位孿生協助加藥及設備管理，目前已實際應用於南投鳥嘴潭人工湖及臺南曾文淨水場。智慧局展出中鼎工程（9933）「大型管道機器人」，可依24至36吋管線自動調整，在水平、垂直及彎曲管線中移動、攀爬及跨越障礙，降低人員進入密閉管線檢查及維護的風險。

中企署展示醫電鼎眾「雙視角3D測量工業內視鏡」，以單一探頭同時檢視前方及側邊，約10秒即可完成3D影像重建及損傷量測，可應用於航空引擎、熱交換器及工業管路檢修，減少設備拆卸及停機時間。

在健康醫療方面，技術司展出工研院「中大分子尿毒素量測技術」，可直接串接洗腎設備，利用透析廢液即時、非侵入式掌握中大分子尿毒素清除情形，讓醫療人員在療程中即可評估治療效果，作為透析參數調整及個人化治療的參考，目前已於成大醫院完成初步驗證。

無人機 NVIDIA 供應鏈

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