中華電信完成「臺馬第四海纜」建設 強化馬祖通訊韌性

中華電信今（18）日宣布，投入14億元，全長近300公里的「臺馬第四海纜」已順利完成建置、登陸、測通作業，正式納入臺馬聯外通訊體系。

隨著第四海纜佈纜完成，中華電信認為，將與既有的第二、第三海纜形成「三路由互為備援」，再結合微波與多軌衛星通訊，不僅大幅提升馬祖居民的日常通訊品質，更能保障軍警政消、醫療、教育及公共服務的穩定運作，為國家數位韌性築起關鍵防線。

中華電信強調，海底電纜是維繫政府施政、民生經濟、產業發展及國家安全的重要數位生命線，而馬祖地處離島，聚落分散，海象及施工條件極為複雜，過去聯外海纜更屢遭外力破壞。

為確保離島通訊穩定性，中華電信強調，落實通訊平權的使命，投入近14億元推動臺馬第四海纜工程，串聯本島至馬祖東引、南竿、西莒通訊鏈路，工程遵循國內外標準設計及施工，強化路徑防護與登陸安全，全面提升耐用度與傳輸可靠性。

隨著第四海纜加入，臺馬聯外海纜由兩條擴增為三條，整體傳輸容量大幅提升至約1.9Tbps。除海纜三路由架構外，中華電信表示，亦已部署12.6 Gbps臺馬微波骨幹，並整合低、中、高軌多元衛星，打造「海纜、微波、衛星」異質備援網。即便未來遭遇天災或突發事故導致單一路由受損，其他系統也能即時支援，有效防範對外通訊中斷的風險。

中華電信長期深耕全臺與離島基礎建設，無懼地形分散與維運挑戰，持續擴充海纜、衛星、微波及行動網路。未來，中華電信將持續深化「海、地、星、空」多元異質網絡布局，強化防護與應變能力，全力守護每一通關鍵通話與每項民生服務，成為政府、企業與民眾最值得信賴的數位夥伴。