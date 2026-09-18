台灣大開賣iPhone 18 Pro Fubon Angels 熱舞吸人氣

台灣大哥大（3045）18日於臺北文創直營門市盛大開賣iPhone 18 Pro系列，以「一應俱全 一拍即合」為主題，將首賣現場打造為串聯iPhone、Mac、iPad、Apple Watch、AirPods等裝置的「Apple宇宙」。

台灣大總經理林之晨、個人用戶事業商務長林東閔共同出席，8位Fubon Angels以《藍色力量》揭開序幕，並在全場倒數聲中揭曉全新iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max，台灣大今年iPhone 18 Pro系列預約量較去年同期成長2倍，高階換機需求升溫。

林之晨表示，今年4月台灣大成為全台首家提供完整Apple生態系的電信品牌。iPhone、Mac延伸至Apple多元裝置與服務，將持續以Telco+Tech整合Apple生態、5G網路與多元科技服務，讓Apple裝置與服務在更多使用情境中自然串聯，為用戶提供更完整、順暢的數位體驗。

林東閔分享，高階手機市場正朝AI運算、影像與跨裝置應用發展，今年iPhone 18 Pro從A20 Pro晶片、散熱、記憶體頻寬到可變光圈，進一步強化 On-Device AI與影像使用體驗，台灣大首波預約量較去年同期成長2倍，搭配5G月租1,599元方案升級上網及熱點分享吃到飽，讓用戶從手機換機延伸至更多跨裝置連網情境。預期高資費申辦占比可望再提升，進一步挹注ARPU及行動服務營收成長。

林東閔表示，近年強打舊機換新機，業務顯著成長，五年內業務量成長15倍，推動永續循環，讓用戶更優惠換機；空機銷售占比升至三成，整體手機總銷量五年內成長三成。