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記憶體股、IC 設計股價大漲回血 00947盤中漲幅逾3%稱冠半導體ETF

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

國內首檔聚焦記憶體、IC設計兩大半導體次產業的台新臺灣IC設計ETF（00947），由於輝達首席執行長黃仁勳最新估計，隨AI在不同行業加速普及，未來輝達晶片銷量將翻倍增，帶動輝達17日股價強彈2.5%，連帶激勵台廠半導體相關供應鏈，為滿足未來激增的市場需求，未來廠商營收可望實現翻倍預期，18日台股開盤大漲後，台股IC設計、記憶體兩大族群指標股，也同步大漲噴出。

根據證交所18日統計，台股六檔半導體ETF整體股價表現齊漲，單日漲幅最大是台新臺灣IC設計ETF（00947），盤中股價大漲突破3%以上，領先其他五檔同類型ETF，成交張數逾4,000張，交投買氣持續熱絡。

台新臺灣IC設計ETF經理人黃鈺民表示，近三年台股第4季旺季行情，往往9月見低點，10月開始起漲，不過，隨聯準會日前升息定槌後、加上9月初GPT-6的AI新模型推出，全球各行各業融入代理式AI外，象徵AGI（人工通智慧）新時代來臨，全球AI算力軍備戰持續火紅，而扮演最佳軍火庫的台灣半導體類股，將是受惠最大的族群，具先進製程封裝題材的晶圓代工、封裝測試股外、領軍ASIC和邊緣AI概念的聯發科等相關IC設計股；與推動資料儲存需求大爆發的群聯、威剛等記憶體股族群，股價有望提前9月帶頭衝。

黃鈺民預估，雲端與AI基礎設施擴張正推升企業級儲存需求，加上新一代GPT-6推動AGI時代來臨後，原本就已需求爆增的儲存裝置市場需求，將更進一步大爆發，尤其是當未來AI從雲端走向裝置端後，都將產生龐大資料量，加上企業為保護資料隱私，對記憶體高容量、高速度要求更多，記憶體需求更持續攀升，缺貨潮短期難以緩解，帶動IC設計、記憶體相關股票前景持續看好，半導體股的「超級周期」紅利延續。

展望台灣第4季及2027年半導體產業前景，黃鈺民認為，隨著AI模型持續升級，算力需求快速提升，記憶體成為AI基建最「卡脖子」的重要瓶頸，進入AGI時代後，AI Agent（AI代理）普及與AI數據中心建設升級，相關台廠記憶體鏈的重要性可望進一步提升，預料相關半導體企業仍將受惠AI需求急速擴張、資本支出大幅劇增、技術迭代創新及產業顛覆升級等四大基本面翻揚利基所帶來的AGI投資機會，建議投資人可鎖定IC設計+記憶體為主的臺灣IC設計ETF（00947），透過分批布局、定期定額或長期持有策略，可參與台股新一波AGI新升浪，掌握半導體股價新一輪牛市爆發潛力。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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