遠傳5G用戶突破50% iPhone 18 Pro持續推升5G用戶

遠傳電信（4904）宣布今（18）日起開賣iPhone 18 Pro系列，上午9時於三創生活園區的遠傳台北資訊園區門市舉辦開賣活動，吸引大批熱情果粉排隊。總經理井琪表示，遠傳以5G用戶突破50%的黃金交叉，迎接iPhone18開賣，看好今年iPhone 18 Pro系列持續熱銷，不僅推升手機銷售貢獻營收創新高，更更可望推升5G用戶持續成長。

井琪認為，今年蘋果推出摺疊機iPhone Duo是大大的加分，從整體銷售量來看，更可望吸引新的用戶加入果粉行列。

遠傳通路與商品行銷事業群執行副總趙憶南表示，今年蘋果分三階段開賣，iPhone Pro、Pro Max今日開賣，iPhone Dau將在10月23日開賣，明年推春天可望推出基本款iPhone 18，預期今年高階機種可望成長二到三成。

排在第一位的吳先生不僅是遠傳近20年老客戶，更是四年前遠傳開賣iPhone 14系列的頭香得主。井琪親臨開賣活動，與排隊民眾互動同樂，抽出2位iPad 11吋（Wi-Fi 128GB）以及1位iPhone 18 Pro Max（256GB、勃根地紅）的幸運得主，而為了慰勞排隊第一位的客戶，也特別加碼贈送吳先生一台iPad。

遠傳為排隊民眾準備早餐、蘋果汁、扇子、「去哪吃APP」餐具組，現場裝設遮陽棚、四台水冷扇，體貼長時間排隊的辛苦。排隊前50名申辦指定資費的用戶專案價再折5,000元，現場下載並註冊「去哪吃APP」除了原註冊禮150元美食金，加碼送350元美食金，申辦完成後還可再憑號碼牌參加配件抽獎活動。

井琪表示，遠傳以5G用戶突破50%的黃金交叉，迎接iPhone18開賣！今年iPhone 18 Pro系列的效能提升，在順暢度、續航力、散熱都帶來有感升級，縮小的動態島進一步優化視覺體驗，機械式可變光圈主鏡頭更是讓拍攝品質再升級；遠傳一方面感謝廣大熱情果粉的支持，也珍視用戶對遠傳5G網路的肯定與信賴，我們今年推出八大好康回饋消費者，讓用戶能以實惠的價格，在最新的iPhone 18 Pro系列搭配遠傳5G網路與多元數位服務，體驗真正的有感升級。