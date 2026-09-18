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光焱開拓車用CIS 檢測出貨拚大增
光電子晶片(PIC)光學檢測廠商光焱科技（7728）持續開拓新應用，公司指出，開拓車用CIS檢測已有成果，下半年出貨拚大增營收貢獻也可望持續擴大，另外新廠目前預定11月正式動工。光焱並估2026 年半導體與科研設備比重相當。
光焱科技昨日召開法說會提到，光焱預估 2026 全年營收可雙位數成長。動能包含車用 CIS 檢測設備、矽光子設備。
車用 CIS 檢測設備方面，公司已經打入客戶量產線，走的是較高階的 CIS，自駕車 L3\L4 用的 CIS 需求規格更高，量產的出貨數量會較研發 \工程的出貨數量明顯倍增。至於矽光子設備已經打入研發與工程驗證階段。
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