快訊

高雄男大生20多刀猛刺8旬臥床嬤收押 檢警：顯有致死強烈動機

習近平驚傳身體出狀況！俄媒曝光畫面「還原真相」

iPhone 18 Pro全色系實際顏色一次看！勃根地紅耐看、冰川藍陽光照映會變色

聽新聞
0:00 / 0:00

科技業近4成職缺非理工職 專家教你一招非理工學群搭上AI順風車

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
SEMICON Taiwan 2026國際半導體展才剛結束，吸引超過13萬人參與，成為科技人才是許多求職者的目標。聯合報系資料照
SEMICON Taiwan 2026國際半導體展才剛結束，吸引超過13萬人參與，成為科技人才是許多求職者的目標。聯合報系資料照

SEMICON Taiwan（國際半導體展）月初落幕，吸引超過13萬人參與，成為科技人才是許多求職者的目標，根據104人力銀行數據，今年30歲以下的求職者中，27%找工作傾向電子資訊／軟體／半導體業。適逢大學選課之際，大學生該透過選修跨域理工領域，增加未來進入科技業的籌碼？

104人力銀行職涯永續長王榮春建議，大學選課不必為了追逐風口而放棄原本專業，關鍵在於找到自身天賦、興趣與使命，再思考如何搭上AI與產業趨勢，並運用AI將不同技能串接起來成為「梳型人才」，意即把個人能力想像成一把「梳子」，一項清楚的專業，向外延伸數個有關聯性的能力，並運用AI把不同的技能串接起來，透過找到自己的專業定位，再把AI變成放大專業價值的工具，才能在產業快速變動下，走出屬於自己的職涯路徑。

王榮春表示，選擇學習方向可從「內在」與「外在」兩個面向思考：內在是個人天賦、熱情與想完成的使命，外在則是產業發展趨勢與人才需求；最理想的做法，是用自己的專業切入正在成長的產業，而不是放棄自我、硬擠進理工領域。

根據104人力銀行數據，今年9月電子資訊／軟體／半導體業徵才19.6萬人，當中有7.3萬個、37%並非資訊軟體、研發、生產製造、操作技術維修類職務，對有意投身科技產業的大學生來說，學習方向不應是強迫自己成為理工人才，而是進一步思考「我的所學如何進入趨勢產業」，讓自身專業成為進入不同領域的堅強基礎。

當AI從科技業快速應用到各種工作場景，大學生可以依照自己的學群，選擇與AI結合的課程或實作，理解AI如何改變原有工作方法與流程，進一步創造新的職涯機會。

王榮春舉例，文史哲學群可從AI文本分析、自然語言應用等切入，延伸至數位人文研究與內容分析；運動休閒學群可運用穿戴裝置或運動表現數據分析，發展為運動科技產品經理；藝術學群則能結合AI音樂生成、互動藝術裝置開發，成為AI影像創作藝術家。

至於大學生該如何開始跨域接觸AI？王榮春指出，教育部推動的「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA），能透過跨校選課、資源共享與學分採認，讓學生突破原有校系與學習領域的限制，接觸AI相關課程。104人力銀行也與TAICA合作推出AI人才求職專區及職涯探索工作坊，協助學生探索「專業＋AI」的職涯發展方向，鏈結校園AI學習與企業人才需求。

職缺 科技業 人力銀行 AI 求職 半導體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

近3成年輕人想進科技業 104：不用急著轉理工

台師大打造北區學習網絡 14所大學AI課程共享、跨校修課能認列學分

開學找打工 兼職職缺逾21.6萬個、時薪上看3千元

百工百業AI人才從哪來？ 國發會：校園扎根、產業培訓、海外攬才並進

相關新聞

iPhone 18開賣首日掀搶機潮！好市多Pro Max 20分鐘完售 黑鑽搶先買

蘋果iPhone 18系列今（18）日正式開賣，好市多同步掀起搶機潮。好市多內湖店一早即出現排隊人潮，黑鑽會員利用每日提前1小時入場權益搶先進場購機，開門後不到20分鐘，iPhone 18 Pro Max首波現貨即宣告完售，現場並祭出每張會員卡限購1支規定，新機買氣熱。

遠傳5G用戶突破50% iPhone 18 Pro持續推升5G用戶

遠傳電信（4904）宣布今（18）日起開賣iPhone 18 Pro系列，上午9時於三創生活園區的遠傳台北資訊園區門市舉辦開賣活動，吸引大批熱情果粉排隊。總經理井琪表示，遠傳以5G用戶突破50%的黃金交叉，迎接iPhone18開賣，看好今年iPhone 18 Pro系列持續熱銷，不僅推升手機銷售貢獻營收創新高，更更可望推升5G用戶持續成長。

光焱開拓車用CIS 檢測出貨拚大增

光電子晶片(PIC)光學檢測廠商光焱科技（7728）持續開拓新應用，公司指出，開拓車用CIS檢測已有成果，下半年出貨拚大增營收貢獻也可望持續擴大，另外新廠目前預定11月正式動工。光焱並估2026 年半導體與科研設備比重相當。

科技業近4成職缺非理工職 專家教你一招非理工學群搭上AI順風車

SEMICON Taiwan（國際半導體展）月初落幕，吸引超過13萬人參與，成為科技人才是許多求職者的目標，根據104人力銀行數據，今年30歲以下的求職者中，27%找工作傾向電子資訊／軟體／半導體業。適逢大學選課之際，大學生該透過選修跨域理工領域，增加未來進入科技業的籌碼？

中華電信開賣iPhone 18 Pro高階機種銷量 推升手機銷量營收創新高

中華電信今（18）日於台北東區服務中心舉辦 iPhone 18 Pro系列新機首賣會，宣布上午8點起於全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣iPhone 18 Pro系列及Apple Watch指定機型，iPhone Duo摺疊新機則將於10月23日開賣。中華電信總經理林榮賜表示，預約狀況熱烈，可望推升銷售表現，推升整體手機銷售貢獻營收創新高。

工研院3.2T光引擎 驚艷

AI算力持續攀升，資料中心瓶頸已從晶片延伸到高速傳輸。經濟部產業技術司昨（17）日在2026台灣創新技術博覽會（TIE）展出3.2T矽光子光引擎，工研院現場揭露，相關技術已導入CPO光電共封裝概念，透過低功耗、低封裝及低光路損耗設計，鎖定下一代AI資料中心高速傳輸需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。