iPhone 18開賣首日掀搶機潮！好市多Pro Max 20分鐘完售 黑鑽搶先買

蘋果iPhone 18系列今（18）日正式開賣，好市多同步掀起搶機潮。好市多內湖店一早即出現排隊人潮，黑鑽會員利用每日提前1小時入場權益搶先進場購機，開門後不到20分鐘，iPhone 18 Pro Max首波現貨即宣告完售，現場並祭出每張會員卡限購1支規定，新機買氣熱。

針對首波現貨快速售罄，以及後續供貨情況，好市多表示，後續Apple系列各品項將依實際到貨狀況，陸續於賣場陳列販售。

從現場可見，上午開門前，內湖店外已有大批會員排隊等候，進入賣場後，3C商品區也聚集購機人潮。由於黑鑽會員可較一般會員提前1小時進場，iPhone新機上市首日，提前入場權益也成為搶購首波現貨的一大優勢。

現場人員表示，iPhone 18 Pro Max在開門後20分鐘內即告完售；iPhone 18 Pro部分機型仍有現貨，其中紅色、藍色仍有貨，其餘顏色則視現場庫存而定。為因應新機上市搶購需求，好市多現場也公告，iPhone 18全系列每張會員卡限購1支。

價格方面，好市多iPhone 18 Pro 256GB售價為43,399元，512GB為50,149元；iPhone 18 Pro Max 256GB售價48,249元，512GB為54,949元。

好市多台灣區行銷部經理劉恒嘉日前表示，新款iPhone銷售將與蘋果官網同步，iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max於9月18日正式開賣，首款摺疊機iPhone Duo則預計10月23日開賣。

除了售價之外，好市多黑鑽會員購買符合資格商品可享2%回饋。由於iPhone屬於高單價商品，單筆消費即可累積較高回饋；加上黑鑽會員每日享有提前入場權益，在新機上市初期供貨有限、消費者集中搶購之際，也讓提前入場成為此次iPhone 18開賣的另一項關注焦點。