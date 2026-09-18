中華電信開賣iPhone 18 Pro高階機種銷量 推升手機銷量營收創新高

中華電信今（18）日於台北東區服務中心舉辦 iPhone 18 Pro系列新機首賣會，宣布上午8點起於全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣iPhone 18 Pro系列及Apple Watch指定機型，iPhone Duo摺疊新機則將於10月23日開賣。中華電信總經理林榮賜表示，預約狀況熱烈，可望推升銷售表現，推升整體手機銷售貢獻營收創新高。

中華電信總經理林榮賜表示，中華電信目前看到的預購效果很好，同時可望推升5G滲透率，但相較於5G滲透率，從客戶來說，看到5G新的價值比較重要，中華電信持續Pre-6G的戰略，今年持續建設SA網路，且整體5G服務提升，網路及手機、應用搭配相當重要，同時積極與蘋果iOS及Android陣營手機進行測試，同時尋求各種適合台灣的創新應用，樂觀看待後續5G創新應用可望持續推陳出新。

此外，雖然今年蘋果漲價，但隨著AI應用也可望推升新一波買氣，林榮賜表示，AI應用會帶動果粉去買新的產品的關鍵，雖然各方面消費性電子產品漲價，但台灣經濟表現也很不錯，因此樂觀看待整體銷售。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，蘋果今年分階段開賣的節奏滿好的，今年一開賣先聚焦高階機種，明年可望推出iPhone 18基本版到貨狀況微幅增加，初期還是需求大於供給，仍有一點缺貨狀況，可望維持高階機種銷售表現，更推升銷售額，今年以來iPhone 17延續熱度，下半年新機種出爐，可望創下整體手機銷售營收創新高。

胡學海表示，看好這一波AI應用可望帶動相關手機換機潮，新的外型、還有應用AI需求，都可望可望推升。

中華電信業務執行副總林文智認為，果粉維持換機周期，樂觀期待銷售量穩健持續向上，也可望推升5G月租型用戶滲透率提升到五成以上。

中華電信表示，本次首賣活動邀請全台果粉線上登記享優惠，幸運果粉可獲得iPhone 新機3,600元購物金、Hami Point 18,000點及iPhone 18 Pro Max 1TB。

林榮賜於台北首賣會現場，驚喜再送出最新款Apple Watch Ultra 4 （1名，價值27,900元）及Hami Point 18,000點 (2名，價值共36,000元)、容量免費升級 ( 256G升級512G，2名，價值共14,000元) 等多項好禮，總計宣布達近200萬元的加碼優惠，寵愛果粉的心意始終如一。

林榮賜表示，中華電信自2008年為國內第一家銷售iPhone的業者，每年我們與果粉一樣引頸期待全新iPhone正式亮相。數位浪潮下iPhone新機再次實現手持智慧裝置的強大效能，18系列新機展現十八般武藝樣樣精通，也首度推出摺疊機款提供更多元創新的功能。

中華電信同樣與時俱進，以永遠走在最前面的品牌精神，不僅透過業界首屈一指的銷售能量及服務品質，滿足果粉全方位需求，更打造海地星空綿密網路與豐富應用服務，讓客戶享受最佳的新機使用體驗。『換出精采就到中華』，相信iPhone 18 Pro系列與iPhone Duo摺疊新機定能再創銷售佳績！