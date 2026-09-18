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亞馬遜砸2,500億元大買AI備援發電機 帶旺所羅門

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

亞馬遜因應AI（人工智慧）電力龐大需求，與美國發電設備大廠Generac簽訂總額高達80億美元（約新台幣2,500億元）的備援發電機採購訂單，並搭配認股權證深化合作。台廠中，所羅門（2359）與Generac合作十餘年，順勢搭上亞馬遜發電需求大商機，訂單看旺。

受相關消息激勵，Generac美股16日盤後股價一度飆漲逾40%，反映市場對這樁供應合約與合作案高度認同。所羅門2013年起就開始與Generac合作，揮軍發電機業務，涵蓋燃氣、雙燃料機種，以及系統設計、規劃、整合、安裝與維修服務。

此次Generac拿下雲端巨頭亞馬遜大單，驗證AI資料中心對備援電力設備的需求強度，所羅門也可望沾光。

所羅門發電機相關業務今年相當強勁，董事長陳政隆先前透露，過去兩年旗下發電機訂單金額平均每年約15億元，今年首季接單便已超越過往一年能達到的能量、達20億至25億元，主要受惠於AI資料中心及半導體廠建置需求帶動。

隨市場搶購大型發電機，所羅門發電機相關設備交期也由過去約六至八個月，拉長到十至15個月甚至更久，資料中心單台發電機需求則由約2,000kW，逐步提高到2,500kW甚至3,000kW。

所羅門統計，今年上半年發電機接單總量已超過去年一整年，目前主要市場集中台灣與中國大陸，其中，台灣AI資料中心及半導體廠需求強勁。隨相關訂單陸續交貨，發電機業務可望成為後續營運重要動能，公司也將持續深耕科技廠、製造廠等高能源需求客戶，擴大能源設備布局。

根據亞馬遜與Generac揭露的訊息，亞馬遜對Generac首批預計2027、2028年進行的備援發電機採購金額約24億美元，後續累計付款最高可達80億美元，並搭配認股權證深化合作。

法人指出，亞馬遜大手筆鎖定發電設備產能，反映AI基礎建設瓶頸正從算力延伸至電力。大型AI資料中心除需要龐大且穩定的電網供應，為避免斷電影響高價值GPU與雲端服務運作，也必須配置大型備援發電系統。

亞馬遜 發電機 元大

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