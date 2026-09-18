輝達、Google攜手攻AI能源管理 台達電、光寶、東元、大同迎新商機

AI（人工智慧）用電大增之際，輝達（NVIDIA）、Google揪團組AI能源管理聯盟（AEMA），推動AI資料中心從「用電大戶」，轉型為可由電網調度的彈性資源，緩解AI基礎設施快速擴張面臨的供電瓶頸，並擺脫「AI吃電怪獸」惡名。

外界看好，台達電（2308）、光寶都是全球AI大咖電源相關方案重要夥伴，隨著輝達、Google組AI能源管理聯盟，將帶來新一波AI相關電力新商機，台達電、光寶扮演要角之餘，也將有新訂單可期。另外，老牌機電大廠東元與大同具備變電站、光儲與微電網實力，有望迎來AI電力調控架構下的延伸商機。

因應電網容量不足的挑戰，輝達號召夥伴，推動AI資料中心彈性用電模式，依照電網即時狀況調整用電，包括轉移運算工作負載、啟用電池儲能或現場發電設備，以及在電網壓力升高時降低耗電。

AI能源管理聯盟估計，提高數據中心用電彈性可從現有電網釋放最多100GW容量，並為每GW新增AI資料中心節省約7.33億美元電力系統成本。

台達電是輝達AI伺服器電源及散熱系統主力供應商，也是各大CSP重要合作夥伴，為簡化供電路徑，輝達積極推進高壓直流800VDC架構，透過較高電壓直流電配電，減少電網與加速器之間的轉換階段，讓更多可用電力投入運算。

外資法人分析，2025年至2030年，AI伺服器電源潛在市場規模年複合增長率達69%，預期市場規模增至911億美元。隨著電源功率密度提升，低壓配電方案已無法滿足需求，400V／800V架構將在2028年到2029年成為重要成長動能。

外資看好，台達電為AI伺服器電源領先供應商，在AI基礎設施相關營收占比已逾五成，憑藉其從電網到晶片（grid-to-chip）的產品組合，有望維持市占領先優勢。

台達電董事長鄭平日前表示，因應800VDC架構，台達電提出獨家的SST固態變壓器設計，目前很多中國大陸資料中心已採用，至於美國的CSP大廠仍在測試階段。他強調，SST已量產多年，從過去充電樁應用，到現在工業及資料中心應用，可有效提升能源轉換效率。

光寶也是輝達AI伺服器電源合作夥伴，因應AI資料中心持續擴建需求，光寶二度上修2026年資本支出至180億元。光寶表示，受惠新一代8.5kW電源及高效BBU量產、110kW電源機架順利出貨，HVDC Power Rack產品布局亦持續推進，本季營運有望持續向上。

另一方面，AI能源管理聯盟的核心在於解決併網瓶頸，倡導機房依電網負載動態調配用電，透過表後儲能與備援電力在尖峰削峰填谷。業界分析，這代表機房除內部伺服器電源外，廠區端更需整合變電站、儲能與能源管理系統（EMS），以具備即時響應電網能力。

東元深耕綠能工程與變電站，穩居台灣離岸風場陸域變電站統包龍頭，具備電力介接經驗。東元旗下涵蓋高階配電、一站式光儲方案，並導入AI節能冰水主機與EMS動態調控負載，系統架構正切合AI機房轉向電網動態調節的需求。

大同則加速擴大重電設備外銷版圖，旗下變壓器產品陸續推進北美等海外電網與算力基建。大同除供應高壓受配電設備外，本身亦具備智慧電表、電網監控與微電網整合實力，能提供即時監測與需量管理方案，為高耗能場域參與電網調度提供關鍵軟硬體基礎。

法人指出，AI基礎設施在電網端的定位，正由被動耗電走向動態電網互動。台達電與光寶主力聚焦機櫃至伺服器層級的電源供應與轉換效率，東元與大同則側重廠區端電網互聯、高壓變配電及表後儲能調控，兩者分工不同，後續在AI電網管理商機中的連動效益值得關注。

隨著AI巨頭力求擺脫「吃電怪獸」惡名，微電網與智慧電力調控已成資料中心擴張要件。東元與大同持續強化既有電力工程與儲能管理方案，在AI資料中心轉向彈性用電的過程中，有望搭上長線電網升級趨勢。