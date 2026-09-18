工研院3.2T光引擎 驚艷

AI算力持續攀升，資料中心瓶頸已從晶片延伸到高速傳輸。經濟部產業技術司昨（17）日在2026台灣創新技術博覽會（TIE）展出3.2T矽光子光引擎，工研院現場揭露，相關技術已導入CPO光電共封裝概念，透過低功耗、低封裝及低光路損耗設計，鎖定下一代AI資料中心高速傳輸需求。

工研院指出，3.2T光引擎傳輸容量較前一代1.6T提升一倍，每秒可傳送約400GB資料，並採標準封裝介面，支援高密度、多通道整合。目前NVIDIA光引擎技術也朝3.2T規格發展，工研院認為技術進度已與國際領先規格同步；相關矽光子及測試驗證平台，目前已串聯國內逾20家晶片設計、製程、測試及封裝業者。

2026台灣創新技術博覽會在台北世貿一館開幕，吸引436家參展商，聚焦AI應用、智慧製造、精準健康及永續科技等領域，展出超過1,100項創新技術。

醫療應用方面，工研院開發中大分子尿毒素量測技術DiaTrack，可直接從洗腎機廢液端分析，將至少3小時的檢測時間縮短至15分鐘。技術已與成大醫院完成概念驗證，預計今年10月進入醫院場域，設備採一對多設計，單台規劃可對應五台洗腎機。

另一項幾丁聚醣技術，則從蝦蟹殼及菇類萃取原料，透過纖維、孔洞及編織設計製成止血紗布，可在五分鐘內快速止血，效能優於美軍相關規範。技術已移轉康力得生技，產品並供應國軍及急救系統。

智慧交通方面，自行車中心將AI視覺導入電輔車，系統最遠可辨識前方30公尺路況，並在10公尺內判斷風險，必要時可關閉馬達助力、調整變速檔位降低速度；同時串聯32家業者推動共通協定，加速視覺、變速、避震等電子零組件整合。

觸覺回饋手套則結合震動、電刺激及生成式觸覺渲染，擬真度達72%，在新竹市消防訓練基地實證後，場地準備時間可縮短80%；台灣棒球鷹眼系統也已完成技轉，並在天母、洲際及台北大巨蛋等場域導入或驗證，從電子好球帶進一步延伸至投球、生物力學等。