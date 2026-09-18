大立光斥資11.7億購地 近來第七次出手

大立光（3008）昨（17）日公告，斥資11.72億元購入台中南屯區土地，以因應未來擴產需求。這是大立光近幾月來第七度出手獵地，累計已投入逾80億元。

外界預期，大立光積極購地擴產，意味共同封裝光學（CPO）新事業腳步加快，有望為後續營運添新柴火。

根據大立光公告，此次購入台中南屯區精科東路一筆土地，面積達7,468.60平方公尺（約2,259.25坪）；建物面積12,215.72平方公尺（約3,695.25坪），交易對象為台灣固而美工業股份有限公司。

為衝刺CPO新業務，大立光今年自6月底以來積極獵地，至昨天為止，共斥資80.77億元買地，超越上半年資本支出48億元。

外界預期，大立光持續買地，2026年資本支出將再創新高，連三年突破百億大關。

針對CPO業務進展，大立光董事長林恩平日前表示，已有一家光纖陣列（FA）量產訂單，近日完成自動化試產線架設，最快明年中量產貢獻營收。

大立光昨天股價收6,020元，下滑205元。