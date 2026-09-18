輝達衝AI能源管理 東元、大同也會沾光

輝達與Google等巨頭組建AI能源管理聯盟（AEMA），推動資料中心轉為可彈性調度的電網資源，法人看好，老牌機電大廠東元（1504）與大同具備變電站、光儲與微電網實力，有望迎來AI電力調控架構下的延伸商機。

AI能源管理聯盟的核心在於解決併網瓶頸，倡導機房依電網負載動態調配用電，透過表後儲能與備援電力在尖峰削峰填谷。業界分析，這代表機房除內部伺服器電源外，廠區端更需整合變電站、儲能與能源管理系統（EMS），以具備即時響應電網能力。

東元深耕綠能工程與變電站，穩居台灣離岸風場陸域變電站統包龍頭，具備電力介接經驗。東元旗下涵蓋高階配電、一站式光儲方案，並導入AI節能冰水主機與EMS動態調控負載，系統架構正切合AI機房轉向電網動態調節的需求。

大同則加速擴大重電設備外銷版圖，旗下變壓器產品陸續推進北美等海外電網與算力基建。大同除供應高壓受配電設備外，本身亦具備智慧電表、電網監控與微電網整合實力，能提供即時監測與需量管理方案，為高耗能場域參與電網調度提供關鍵軟硬體基礎。

法人指出，AI基礎設施在電網端的定位，正由被動耗電走向動態電網互動。台達電與光寶主力聚焦機櫃至伺服器層級的電源供應與轉換效率，東元與大同則側重廠區端電網互聯、高壓變配電及表後儲能調控，兩者分工不同，後續在AI電網管理商機中的連動效益值得關注。

隨著AI巨頭力求擺脫「吃電怪獸」惡名，微電網與智慧電力調控已成資料中心擴張要件。東元與大同持續強化既有電力工程與儲能管理方案，在AI資料中心轉向彈性用電的過程中，有望搭上長線電網升級趨勢。