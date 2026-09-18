輝達衝AI能源管理 台鏈補…台達電、光寶新商機來了

AI用電大增之際，輝達、Google揪團組AI能源管理聯盟（AEMA），推動AI資料中心從「用電大戶」，轉型為可由電網調度的彈性資源，緩解AI基礎設施快速擴張面臨的供電瓶頸，並擺脫「AI吃電怪獸」惡名。

外界看好，台達電（2308）、光寶都是全球AI大咖電源相關方案重要夥伴，隨著輝達、Google組AI能源管理聯盟，將帶來新一波AI相關電力新商機，台達電、光寶扮演要角之餘，也將有新訂單可期。

輝達揪團組AI能源管理聯盟

研調機構集邦科技（TrendForce）估計，2026年全球資料中心電力需求量將達161GW（10億瓦），年增31％，今年起全球電網交付能力就會趕不上每年逾三成的電力需求成長，2030年資料中心電力缺口將進一步放大至268GW，缺口甚至超過電網能提供給資料中心的電力容量。

因應電網容量不足的挑戰，輝達號召夥伴，推動AI資料中心彈性用電模式，依照電網即時狀況調整用電，包括轉移運算工作負載、啟用電池儲能或現場發電設備，以及在電網壓力升高時降低耗電。

AI能源管理聯盟估計，提高數據中心用電彈性可從現有電網釋放最多100GW容量，並為每GW新增AI資料中心節省約7.33億美元電力系統成本。

台達電是輝達AI伺服器電源及散熱系統主力供應商，也是各大CSP重要合作夥伴，為簡化供電路徑，輝達積極推進高壓直流800VDC架構，透過較高電壓直流電配電，減少電網與加速器之間的轉換階段，讓更多可用電力投入運算。

外資法人分析，2025年至2030年，AI伺服器電源潛在市場規模年複合增長率達69%，預期市場規模增至911億美元。隨著電源功率密度提升，低壓配電方案已無法滿足需求，400V／800V架構將在2028年到2029年成為重要成長動能。

外資看好，台達電為AI伺服器電源領先供應商，在AI基礎設施相關營收占比已逾五成，憑藉其從電網到晶片（grid-to-chip）的產品組合，有望維持市占領先優勢。

台達電董事長鄭平日前表示，因應800VDC架構，台達電提出獨家的SST固態變壓器設計，目前很多中國大陸資料中心已採用，至於美國的CSP大廠仍在測試階段。他強調，SST已量產多年，從過去充電樁應用，到現在工業及資料中心應用，可有效提升能源轉換效率。

光寶也是輝達AI伺服器電源合作夥伴，因應AI資料中心持續擴建需求，光寶二度上修2026年資本支出至180億元。光寶表示，受惠新一代8.5kW電源及高效BBU量產、110kW電源機架順利出貨，HVDC Power Rack產品布局亦持續推進，本季營運有望持續向上。