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安謀CPU 帶旺廣達、緯穎

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者鐘惠玲蘇嘉維／綜合報導

安謀執行長哈斯對自家最新資料中心晶片AGI CPU「按讚」，強調他愈來愈有信心這款產品能達到華爾街的高標營收預期。法人看好，這意味安謀將可供應其CPU大客戶Meta充裕晶片，帶旺鴻海（2317）、廣達緯穎等台廠。

法人指出，CPU是切入通用人工智慧（AGI）世代重要關鍵，安謀自研CPU供貨無虞，甚至出貨狀況比預期好，將可緩解英特爾CPU供應吃緊壓力。

Meta是安謀目前已揭露自研CPU第一家大客戶，隨著安謀CPU供貨狀況優於預期，為Meta搶進AGI市場吞下定心丸，有利後續持續推進AI基建，鴻海、廣達、緯穎等Meta伺服器主力代工廠都將受惠。

安謀3月推出首款自研CPU，Meta為首家客戶，接著在5月公布財報時首次透露，這款AGI CPU有望見到20億美元需求，比最初公布的10億美元營收預期高出一倍。不過，由於安謀正努力取得足夠產能以滿足額外需求，當時該公司仍維持原先10億美元的正式營收展望，一度導致股價下跌10％。

哈斯16日接受CNBC節目專訪時透露，對於自研CPU營收達成20億美元的信心度大增。

哈斯表示，「我們在5月左右的財報會議上說，已經看到20億美元的需求；而在上一次財報會議中，我們說從5月到7月，對實現這20億美元目標的信心已經提高。」「現在已經是9月，我可以告訴你的是，今天的信心比7月財報時更強。」

安謀的AGI CPU是專為代理式AI打造的資料中心晶片，以台積電3奈米生產。CNBC分析，上述安謀這番言論的重要性在於，目前市場關注焦點並非是該公司的首款自研資料中心CPU是否有需求，而是聚焦其能否取得足夠的供應，將市場的需求轉化為實際營收，因為此時各家IC設計公司都在爭搶有限的晶片代工產能。

緯穎 廣達 安謀

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