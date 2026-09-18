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蘋果有意重返伺服器市場 法人看好鴻海迎大單

經濟日報／ 編譯吳孟真、記者蕭君暉／綜合報導
外電報導，蘋果計劃推出AI推論伺服器，重返伺服器市場。路透
外電報導，蘋果計劃推出AI推論伺服器，重返伺服器市場。路透

外電報導，蘋果計劃推出AI推論伺服器，重返伺服器市場，並考慮與輝達重修舊好，採用輝達的NVLink Fusion技術來串聯，推出搭載蘋果自家M8 Ultra晶片的伺服器搶市。

法人看好，蘋果攜手輝達重磅回歸伺服器市場，鴻海（2317）是蘋果最重要的組裝夥伴，將迎來大單。

蘋果傳將重返伺服器市場
蘋果傳將重返伺服器市場

科技媒體《The Information》16日引述知情人士報導，蘋果研擬一款規劃中的企業用伺服器將搭載自研晶片，並且可能採用輝達的NVLink Fusion互連技術，藉此重返伺服器市場。

蘋果過去曾以「Xserve」品牌銷售專用伺服器，但在將業務重心轉向Mac電腦及消費性裝置後，2011年終止Xserve相關產品線。此次計畫若成真，將是蘋果相隔近15年後，重返伺服器市場。

約20年前，蘋果指控輝達的繪圖晶片存在瑕疵，造成大量MacBook故障，蘋果因而與輝達中止合作，雙方也漸行漸遠。如今AI基礎設施需求快速成長，兩大廠關係可能破冰並重啟合作，顯示輝達技術在AI資料中心生態系中的重要性。

蘋果目前已在休士頓生產自家伺服器，據傳正評估推出可對外銷售的機架式伺服器產品，銷售對象包含AI開發商、其他企業和政府。傳聞中的產品主要有兩款，其一搭載兩顆M8 Ultra晶片，另一款則配備四顆仍未發布、且尚在早期開發階段的M8 Ultra處理器。

鴻海集團位於休士頓北部的廠區有兩幢主要建築，其中一幢就是用來組裝蘋果AI伺服器，每小時生產約十台伺服器，將驅動蘋果導入自家硬體產品的AI功能。另一幢之前是空曠倉庫，現在已經改建為22萬平方英尺的Mac Mini製造場地。

蘋果據稱也考慮採用輝達NVLink Fusion這項高頻寬、低延遲的互連技術。該技術可讓企業將自家晶片與AI加速器，直接接入輝達先進的資料中心基礎設施。輝達近來已開放相關技術，供其他業者取得授權並採用。

鴻海是輝達NVLink交換器的主要代工廠，一旦蘋果也加入生產AI伺服器的陣營，鴻海也可望受惠NVLink產品出貨量持續擴大。

蘋果規劃中的伺服器產品可能在2029年上市，主攻AI推論市場。蘋果當年停產Xserve後，便退出伺服器業務，如今可能以M8 Ultra晶片重新進軍該市場，並全面整合輝達NVLink Fusion技術。企業與政府也是當年Xserve主要鎖定的客群。據悉，蘋果執行長特納斯在該計畫約莫一年前在蘋果內部萌芽時，已表態支持。

伺服器 蘋果 市場

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